Ãæ¹ñ¡¢ÊÆÄå»¡µ¡¤¬Èô¹Ô¶Ø»ß¶õ°è¤Ë¿¯Æþ¤È¼çÄ¥
¹á¹Á¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÃæ¹ñ¹ñËÉ¾Ê¤Ï£²£µÆü¡¢¿ÍÌ±²òÊü·³¤¬±é½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èô¹Ô¶Ø»ß¶õ°è¤ËÊÆ·³¤Î£Õ£²Äå»¡µ¡¤¬¿¯Æþ¤·¡¢±é½¬¤òË¸³²¤·¤¿¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¹ñËÉ¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡¢ÊÆ·³µ¡¤Î¿¯Æþ¤¬ÊÆÃæ´Ö¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¹ñºÝ´·¹Ô¤Ë°ãÈ¿¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÄÌ¾ï¤Î±é½¬¡¢·±Îý³èÆ°¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤ÈÈóÆñ¡£È½ÃÇ¥ß¥¹¤ä»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¿ÍÌ±²òÊü·³¤ÎËÌÉôÀï¶è¤¬£²·ï¤Î±é½¬¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÆÂÀÊ¿ÍÎ¶õ·³¤Ï£Ã£Î£Î¤Ø¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢£Õ£²Äå»¡µ¡¤¬¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÇÈô¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤¬¡¢¹ñºÝ¥ë¡¼¥ë¤ò½ç¼é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÂÀÊ¿ÍÎ¶õ·³¤Ï¹ñºÝË¡¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÈô¹Ô¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
·³»ö¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥«¡¼¥ë¡¦¥·¥å¥¹¥¿¡¼»á¤Ï¡ÖÊÆ·³Äå»¡µ¡¤ÎÁõÈ÷¤ÏÈó¾ï¤Ë¹âÅÙ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î±é½¬¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤½¤³¤Þ¤ÇÀÜ¶á¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î¼çÄ¥¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²³Ý¤±¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¿ÍÌ±²òÊü·³¤Ï¤³¤Î£±¥«·î´Ö¡¢°ÛÎã¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç±é½¬¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÆ³¤·³¤Ïº£·î¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç£²Ç¯¤Ë£±ÅÙ¤Î´ÄÂÀÊ¿ÍÎ¹çÆ±±é½¬¡Ê¥ê¥à¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£·Æü¤Ë¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¶õ·³¤¬³¤·³¡¢³¤Ê¼Ââ¡¢ÆüËÜ¤Î¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤È¶¦Æ±¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¨¥¹¥Ñ¡¼ÊÆ¹ñËÉÄ¹´±¤Ïº£½µ¡¢¥Ï¥ï¥¤¤È¥Ñ¥é¥ª¡¢¥°¥¢¥à¤òÎòË¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£