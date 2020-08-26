¥á¥Ã¥·¤Î°ÜÀÒÀè¤Ï¤É¤³¤¬¤¤¤¤¡© Êì¹ñ»æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï...
¥ì¥ª¡¦¥á¥Ã¥·¤¬FC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ØÂàÃÄ¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±Áª¼ê¤ÎÊì¹ñ»æ¡ØOlé¡Ù¤¬¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó»æ¤ÏÆ±¹ñ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¥á¥Ã¥·¤Ë¡¢Íèµ¨¤É¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤«Ä´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
1°Ì:¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¡¢ÅêÉ¼¤Î50¡ó(11ËüÉ¼)¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤È¤ÎºÆ²ñ¡¢¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥¢¥°¥¨¥í¤È¤ÎÍ§¾ð¡¢¤½¤·¤Æ¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¡¢¥ê¥ä¥É¡¦¥Þ¥Õ¥ì¥º¡¢¥é¥Ò¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤È¤Î¶¦±é¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
2°Ì:¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó
2°Ì¤ÏÅêÉ¼Î¨16¡ó¤ÇPSG¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤È¤ÎºÆ¶¦±é¤ä¥¨¥à¥Ð¥Ú¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¶¯¹ë¹ñ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
3°Ì¡§¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥ë¥º¡¦¥ª¡¼¥ë¥É¥Ü¡¼¥¤¥º
3°Ì¤Ë¤Ï13¡ó¤Ç¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥ë¥º¡¦¥ª¡¼¥ë¥É¥Ü¡¼¥¤¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¸½¼Â¤«¤éºÇ¤â±ó¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Èà¤Î¸Î¶¿¤ÇÁª¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î´êË¾¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
4°Ì¡§¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹
4°Ì¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ù¥ó²¦¼Ô¤Î¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥Ã¥·¤È¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬Æ±¤¸¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬¡¢9%¤ÎÉ¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
4°Ì¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë¥ß¥é¥Î
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤â¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ÈÆ±¤¸³ä¹ç¤ÇÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤½¤ÎÂ¾
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬3%¤ÎÅêÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À