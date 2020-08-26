ÌÀÆü27Æü(ÌÚ)¤ÎÅ·µ¤¡¡´ØÅì°ÊÀ¾¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï±«¡¡ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¹ó½ëÂ³¤¯
2020/08/26 16:34 ¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹
¢£ Å·µ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È ¢£¡¦´ØÅì°ÊÀ¾¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¶¯±«¤â¡¦ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¥Õ¥§¡¼¥ó¸½¾Ý¤Ç¹ó½ë¡¦ËÌÆüËÜ¤Ï¿¿²Æ¤¬Ìá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ë
ÌÀÆü27Æü(ÌÚ)¤ÏÆî¤«¤éÎ®¤ì¹þ¤à¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢´ØÅì¤«¤éÀ¾¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¶¯¤¯¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆîÉ÷¤¬»³¤ò±Û¤¨¤Æ¥Õ¥§¡¼¥ó¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤¹¤ëÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¡¢ÂÎ²¹¤ò¾å²ó¤ë¤è¤¦¤Ê¹ó½ë¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
´ØÅì°ÊÀ¾¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¶¯±«¤â
Æî¤«¤é¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à±Æ¶Á¤Ç¡¢´ØÅì¤«¤éÀ¾¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¡¢1»þ´Ö¤Ë30mm¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¥Õ¥§¡¼¥ó¸½¾Ý¤Ç¹ó½ë
ÆîÉ÷¤¬»³±Û¤¨¤È¤Ê¤ëÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÌÀÆü27Æü(ÌÚ)¤â¥Õ¥§¡¼¥ó¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£»³±¢¤«¤éËÌÎ¦¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï35¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÎ²¹¤ò¾å²ó¤ë¤è¤¦¤Ê¹ó½ë¤ÎÂ³¤¯½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌÆüËÜ¤Ï¿¿²Æ¤¬Ìá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ë
½ë¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤¬ËÌ¤ØÀªÎÏ¤ò¹¤²¤Æ¡¢ÅìËÌ¤äËÌ³¤Æ»¤òÊ¤¤¦¤¿¤á¡¢³ÆÃÏ¤È¤âÀ²¤ì¤Æ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ãë´Ö¤Îµ¤²¹¤Ïº£Æü26Æü(¿å)¤ÈÆ±¤¸¤«¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¡¢¿¿²Æ¤¬Ìá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ÆÊª¤ÎÉþ¤¬³èÌö¤¹¤ë°ìÆü¤Ç¤¹¡£