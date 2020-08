¡ÚºÇ¿·¥é¥ó¥­¥ó¥°¡ÛNetflixºîÉÊ¤¬4³ä¡ª¥¢¥á¥ê¥«¤ÇºÇ¤â¸«¤é¤ì¤¿³¤³°¥É¥é¥Þ ¥È¥Ã¥×20

在宅時間が増えてストリーミングサービスの需要が増える中、Netflixの勢いが止まらない。今回紹介する視聴数トップ20の番組のうち8本は同社オリジナル番組となっている。このランキングは複数のストリーミングサービスを統合しているReelgood社が発表したもので、今年4月から6月にかけて同社アプリを通じて視聴されたデータを元にしている。

トップ20は以下の通り。

1.『リック・アンド・モーティ』

2.『オザークへようこそ』

3.『ペーパー・ハウス』

4.『ダーク』

5.『キリング・イブ』

6.『アップロード』

7.『What We Do in the Shadows(原題)』

8.『ブレイキング・バッド』

9.『THE WIRE/ザ・ワイヤー』

10.『スペース・フォース』

11.『ゲーム・オブ・スローンズ』

12.『ベター・コール・ソウル』

13.『ストレンジャー・シングス 未知の世界』

14.『ウエストワールド』

15.『タイガーキング:ブリーダーは虎より強者?!』

16.『アンオーソドックス』

17.『ザ・ループ TALES FROM THE LOOP』

18.『マンダロリアン』

19.『コミ・カレ!!』

20.『デッド・トゥ・ミー 〜さようならの裏に〜』

ランキングに入った作品のうち、Netflixオリジナルシリーズは『オザークへようこそ』『ペーパー・ハウス』『ダーク』『スペース・フォース』『ストレンジャー・シングス 未知の世界』『タイガーキング:ブリーダーは虎より強者?!』『アンオーソドックス』『デッド・トゥ・ミー 〜さようならの裏に〜』の8本。ランキングの結果を伝える米Forbes誌は、これは驚くべき割合だと述べている。

20位以下の番組も含めた全番組のプラットフォーム別シェアを見てみると、1位はNetflix(31.5%)、2位はAmazon Prime Video(24.7%)、3位はHulu(18.6%)で、以下4位のDisney+(6.1%)、5位のHBO(5.2%)が続く。前四半期(1〜3月)のデータと比較して、トップ5の順位はまったく同一となった。集計を行ったReelgood社のマーケティング担当者は、Netflixが依然として最も優勢であり、これにAmazon Prime Videoが迫っていると分析。ただしNetflixとHuluのシェアが安定する一方、Amazonは前期比で3.7ポイント数字を落としている。代わりに勢いを得たのがHBOで、5月下旬にサービス開始したHBO Maxと既存のHBO Nowを合わせたシェアは前期の2.0%から5.2%へと伸びた。

そのほかには、大人向けアニメ『リック・アンド・モーティ』が1位を獲得したほか、『キリング・イブ』『ブレイキング・バッド』『ベター・コール・ソウル』『コミ・カレ!!』といった新旧人気作もランクイン。米HBO作品では、『ゲーム・オブ・スローンズ』や『ウエストワールド』を抑えて『THE WIRE/ザ・ワイヤー』が最も上位(9位)につけた。新作では『スター・ウォーズ』初の実写ドラマシリーズとなる『マンダロリアン』や、民営化された世知辛い死後の世界を舞台にしたAmazonのSFコメディ『アップロード』も入っている。(海外ドラマNAVI)

Photo:

Netflixオリジナルシリーズ

『ダーク』

『ペーパー・ハウス』

『オザークへようこそ』

『スペース・フォース』