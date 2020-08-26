¥«¡¼¥È¥¥¡¼¥ó¡¦¥µ¥ë¡¼¥ó¿·ºî¡Ø¥¦¥ë¥Õ¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡Ùº£½©¸ø³«¡¡·àÃæ²Î¤Ï¡Ø¥¢¥ÊÀã2¡Ù¥ª¡¼¥í¥é
¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥«¡¼¥È¥¥¡¼¥ó¡¦¥µ¥ë¡¼¥ó¡×¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥áºÇ¿·ºî¡ØWolfWalkers¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤¬¡¢Ë®Âê¤ò¡Ø¥¦¥ë¥Õ¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡Ù¤È¤·¤Æ½©¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢·àÃæ²Î¤Ë¤Ï¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦2¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ª¡¼¥í¥é¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥¦¥ë¥Õ¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢À½ºî¤·¤¿Ä¹ÊÔ¤ÎÁ´¤Æ¤¬¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¡È¥Ý¥¹¥È¡¦¥¸¥Ö¥ê¡É¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥«¡¼¥È¥¥¡¼¥ó¡¦¥µ¥ë¡¼¥ó¡×ºÇ¿·ºî¡£¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÎÎò»Ë¤ä¿ÀÏÃ¤òÂêºà¤ËÁÏÂ¤À¤¢¤Õ¤ì¤ëºîÉÊÀ¤³¦¤ò¿§ºÌË¤«¤Ê2D¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÉÁ¤¯¡Ø¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤È¥±¥ë¥º¤ÎÈëÌ©¡Ù¡Ø¥½¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥·¡¼ ³¤¤Î¤¦¤¿¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢¥±¥ë¥È»°Éôºî¤Î´°·ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÃæÀ¤¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÎÄ®¥¥ë¥±¥Ë¡¼¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤«¤é¥ª¥ª¥«¥ßÂà¼£¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¥Ï¥ó¥¿¡¼¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¾¯½÷¥í¥Ó¥ó¤¬¿¹¤ÎÃæ¤ÇÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì²¤ë¤Èº²¤¬È´¤±½Ð¤·¥ª¥ª¥«¥ß¤Ë¤Ê¤ë¡È¥¦¥ë¥Õ¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡É¤Î¥á¡¼¥ô¡£¿Í´Ö¤È¥ª¥ª¥«¥ß¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂÎ¤Ë¶¦Â¸¤·¡¢ËâË¡¤ÎÎÏ¤Ç½ý¤òÌþ¤¹¥Ò¡¼¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÈà½÷¤È¥í¥Ó¥ó¤¬¸ò¤ï¤·¤¿ÌóÂ«¤Ï¡¢¿Þ¤é¤º¤âÉã¤òµçÃÏ¤Ë´Ù¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¾¯½÷¤ÏÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¿®¤¸¤ëÆ»¤ò¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤È¥±¥ë¥º¤ÎÈëÌ©¡Ù¡Ø¥½¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥·¡¼¡¡³¤¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë2ÅÙ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥È¥à¡¦¥à¡¼¥¢¤È¡¢¡Ø¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤È¥±¥ë¥º¤ÎÈëÌ©¡Ù¤Î¥¢¡¼¥È¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥í¥¹¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡£À¼Í¥¤Ï¡¢¥í¥Ó¥óÌò¤ò¡Ø¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¡¡¤Í¤¸¤ì¤¿²È¡Ù¤Î¥ª¥Ê¡¼¡¦¥Ë¡¼¥Õ¥·¡¼¡¢Éã¿Æ¥Ó¥ëÌò¤ò¡Ø¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡Ù¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ó¡¼¥ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡²»³Ú¤ÏÁ°2ºîÆ±ÍÍ¡¢¥±¥ë¥È²»³Ú¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëKiLA¡Ê¥¡¼¥é¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦2¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¿·À¤Âå²ÎÉ±¥ª¡¼¥í¥é¤¬»²²Ã¡£Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¡¤ó¤À²ÎÀ¼¤¬¡¢¸½¼Â¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿À¤³¦¤Ø¤È´ÑµÒ¤òÆ³¤¯¡£
¡¡Â©¤ò¤Î¤à¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤À¤³¦¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëËÜºî¡£¥¹¥¿¥¸¥ª»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤Î·²¤ì¤È¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤Î¹â¤¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤¬·èÄê¡£Áá¤¯¤â¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á±Ç²è¾ÞºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤âÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥¦¥ë¥Õ¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡Ù¤Ïº£½©Á´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥¦¥ë¥Õ¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢À½ºî¤·¤¿Ä¹ÊÔ¤ÎÁ´¤Æ¤¬¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¡È¥Ý¥¹¥È¡¦¥¸¥Ö¥ê¡É¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥«¡¼¥È¥¥¡¼¥ó¡¦¥µ¥ë¡¼¥ó¡×ºÇ¿·ºî¡£¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÎÎò»Ë¤ä¿ÀÏÃ¤òÂêºà¤ËÁÏÂ¤À¤¢¤Õ¤ì¤ëºîÉÊÀ¤³¦¤ò¿§ºÌË¤«¤Ê2D¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÉÁ¤¯¡Ø¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤È¥±¥ë¥º¤ÎÈëÌ©¡Ù¡Ø¥½¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥·¡¼ ³¤¤Î¤¦¤¿¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢¥±¥ë¥È»°Éôºî¤Î´°·ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÃæÀ¤¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÎÄ®¥¥ë¥±¥Ë¡¼¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤«¤é¥ª¥ª¥«¥ßÂà¼£¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¥Ï¥ó¥¿¡¼¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¾¯½÷¥í¥Ó¥ó¤¬¿¹¤ÎÃæ¤ÇÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì²¤ë¤Èº²¤¬È´¤±½Ð¤·¥ª¥ª¥«¥ß¤Ë¤Ê¤ë¡È¥¦¥ë¥Õ¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡É¤Î¥á¡¼¥ô¡£¿Í´Ö¤È¥ª¥ª¥«¥ß¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂÎ¤Ë¶¦Â¸¤·¡¢ËâË¡¤ÎÎÏ¤Ç½ý¤òÌþ¤¹¥Ò¡¼¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÈà½÷¤È¥í¥Ó¥ó¤¬¸ò¤ï¤·¤¿ÌóÂ«¤Ï¡¢¿Þ¤é¤º¤âÉã¤òµçÃÏ¤Ë´Ù¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¾¯½÷¤ÏÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¿®¤¸¤ëÆ»¤ò¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤È¥±¥ë¥º¤ÎÈëÌ©¡Ù¡Ø¥½¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥·¡¼¡¡³¤¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë2ÅÙ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥È¥à¡¦¥à¡¼¥¢¤È¡¢¡Ø¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤È¥±¥ë¥º¤ÎÈëÌ©¡Ù¤Î¥¢¡¼¥È¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥í¥¹¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡£À¼Í¥¤Ï¡¢¥í¥Ó¥óÌò¤ò¡Ø¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¡¡¤Í¤¸¤ì¤¿²È¡Ù¤Î¥ª¥Ê¡¼¡¦¥Ë¡¼¥Õ¥·¡¼¡¢Éã¿Æ¥Ó¥ëÌò¤ò¡Ø¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡Ù¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ó¡¼¥ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡²»³Ú¤ÏÁ°2ºîÆ±ÍÍ¡¢¥±¥ë¥È²»³Ú¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëKiLA¡Ê¥¡¼¥é¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦2¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¿·À¤Âå²ÎÉ±¥ª¡¼¥í¥é¤¬»²²Ã¡£Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¡¤ó¤À²ÎÀ¼¤¬¡¢¸½¼Â¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿À¤³¦¤Ø¤È´ÑµÒ¤òÆ³¤¯¡£
¡¡Â©¤ò¤Î¤à¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤À¤³¦¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëËÜºî¡£¥¹¥¿¥¸¥ª»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤Î·²¤ì¤È¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤Î¹â¤¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤¬·èÄê¡£Áá¤¯¤â¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á±Ç²è¾ÞºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤âÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥¦¥ë¥Õ¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡Ù¤Ïº£½©Á´¹ñ¸ø³«¡£