À§»ÞÍµÏÂ¡¢¿·ºî¤Ï½é¤Î´Ú¹ñ±Ç²è¡ª¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¥Û¡¢¥«¥ó¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¡¢¤Ú¡¦¥É¥¥¥Ê½¸·ë
¡¡±Ç²è¡ØËü°ú¤²ÈÂ²¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¤Î¿·ºî¤ÎÀ½ºî¤¬·èÄê¤·¡¢½é¤á¤Æ¤Î´Ú¹ñ±Ç²è±é½ÐºîÉÊ¡Ø¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡Ê²¾¡Ë¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢´ÆÆÄ½é¤È¤Ê¤ë¹ñºÝ¶¦Æ±À½ºîºîÉÊ¡Ø¿¿¼Â¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Î³èÌö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ§»Þ´ÆÆÄ¡£¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Î¾ïÏ¢¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¡Ø¤½¤·¤ÆÉã¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ê2013¡Ë¤Ç¤Ï¿³ºº°Ñ°÷¾Þ¡¢¡ØËü°ú¤²ÈÂ²¡Ù¤Ç¤ÏºÇ¹â¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥Ñ¥ë¥à¥É¡¼¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢´Ú¹ñ¤ÎÀ½ºî¿Ø¤äÇÐÍ¥¿Ø¤È¤È¤â¤ËÄ¹Ç¯²¹¤á¤Æ¤¤¤¿´ë²è¤À¤È¤¤¤¦´Ú¹ñ±Ç²è¡Ø¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡Ê²¾¡Ë¡Ù¤ÎÀ½ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡Ê²¾¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬Æ¿Ì¾¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡È¥Ù¥Ó¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡¡È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Ê¤É¤Î¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¥Û¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØµÁ·»Äï SECRET REUNION¡Ù¡Ê2010¡Ë¤Ç¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¥Û¤È¶¦±é¤·¤¿¥«¥ó¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÀ§»ÞºîÉÊ¤Î¡Ø¶õµ¤¿Í·Á¡Ù¡Ê2009¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ±Ç²è¤òÂåÉ½¤¹¤ë3¿Í¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡À©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥×¥ê¡¼¥¹¥È¡¡°Ëâ¤òÁò¤ë¼Ô¡Ù¡ØMASTER¡¿¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù¡Ø¹ñ²È¤¬ÇË»º¤¹¤ëÆü¡Ù¡ØºÇ¤âÉáÄÌ¤ÎÎø°¦¡Ù¡Ø¡ôÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¤òÀ©ºî¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î±Ç²è¼Ò¥¸¥Ã¥×¡ÊZIP CINEMA¡Ë¡¢Åê»ñÇÛµë¤ò CJ ENM ¤¬Ã´Åö¡£¸½ºß¤Ï¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¡¢2021Ç¯¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À§»Þ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö3¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢º£²ó¤ÏÂº·É¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Î¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¶»¤ò¼Ú¤ê¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ç3¿Í¤ÎÌ¾Í¥¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£µÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤¬Â¿Ê¬°ìÈÖ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÀÚ¤Ê¤¤±Ç²è¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÂçÆâ·¼Êå¡Ë