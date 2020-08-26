¶õÊì¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¹ÃÈÄ¤òµðÂç¥»¥Ã¥È¤ÇºÆ¸½¡¡±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥É¥¦¥§¥¤¡Ù¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡¡¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Ç¥¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥í¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥¨¥á¥ê¥Ã¥Ò´ÆÆÄ¤¬¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë¤ª¤±¤ë¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë·ãÀï¤òÉÁ¤¯±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥É¥¦¥§¥¤¡Ù»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¤È¤é¤¨¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤«¤é¥ß¥Ã¥É¥¦¥§¥¤³¤Àï¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆüÊÆ¤ÎÀï¤¤¤ò¡¢Î¾¹ñ¤Î·³¿Í¤¿¤Á¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤¯ËÜºî¡£·àÃæ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥«¡¼¥¯¡¦£Í¡¦¥Ú¥È¥ë¥Ã¥Á¥§¥ê¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡Ö¹ñ¤ò¼é¤êÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¿Í¡¹¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤¹¤¿¤áÀµ³Î¤Ëºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤³¤À¤ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¶õÊì¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤òÌÏ¤·¤¿µðÂç¤Ê¥»¥Ã¥È¡£Åö»þ¤Î¶õÊì¤ò¼ÂºÝ¤Ëºî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µðÂç¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Û¤Ü¸¶À£Âç¤ÇÈô¹Ô¹ÃÈÄ¤Î¥»¥Ã¥È¤òºîÀ®¤·¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤äµ¡½Æ¤Î¤Û¤«¡¢ÁàÂÉ¼¼¤ä¿©Æ²¤Ê¤ÉÆâÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¥ë¡¼¥¯¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤¬¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡¢¥À¥°¥é¥¹¼ÒÀ½¤ÎÇú·âµ¡¤ÈÅÅ·âµ¡¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÊÆ·³¤Î´Ï¾åµ¡¡¢SBD¥É¡¼¥ó¥È¥ì¥¹¤ÈTBD¥Ç¥ô¥¡¥¹¥Æ¥¤¥¿¡¼¤Îµ¡ÂÎ¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢TBD¥Ç¥ô¥¡¥¹¥Æ¥¤¥¿¡¼¤Ï1µ¡¤â¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥¹¥ß¥½¥Ë¥¢¥óÇîÊª´Û¤«¤éÀß·×¿Þ¤ò¼Ú¤ê¤Æ°ì¤«¤é¥ì¥×¥ê¥«¤òÀ©ºî¡£¥Ú¥È¥ë¥Ã¥Á¥§¥ê¤Ï¡ÖÍã¤Ï¼ÂºÝ¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¶îÆ°¤·¡¢ÇÓµ¤¤â²ÄÇ½¤Êºî¤ê¤À¡×¤È¤½¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ë¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡20Ç¯¤ËµÚ¤Ö¥ê¥µ¡¼¥Á¤È¿·¤¿¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ·³Â¦¤Îµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤éÏ¢¹ç´ÏÂâ»ÊÎáÄ¹´±¡¦»³ËÜ¸Þ½½Ï»Ìò¤ÎËÀî±Ù»Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢[ÀõÌîÃé¿®¡¢Ô¢Â¼È»¤é¤¬½Ð±é¡£¥¦¥Ç¥£¡¦¥Ï¥ì¥ë¥½¥ó¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¢¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¯¥¨¥¤¥É¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¨¥Ã¥«¡¼¥È¤Ê¤É¡¢ÆüÊÆ¤Î¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤Ë¤è¤êÎ¾¹ñ¤ÎÀï¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÆþÁÒ¸ù°ì¡Ë
±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥É¥¦¥§¥¤¡Ù¤Ï9·î11Æü¤è¤êTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüÈæÃ«¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¸ø³«