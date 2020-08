8月24日、ケンタッキーフライドチキン(以下、KFC)は、「2020年の最も不適切なスローガンの受賞者は…KFC」という自虐的なタイトルをつけたプレスリリースで、64年間使い続けてきたキャッチフレーズ「It’s Finger Lickin’ Good」の一時的な使用停止を発表しました。

「It’s Finger Lickin’ Good」は、「(フライドチキンの油やスパイスがついた)指をなめたくなるほど美味しい」という意味のキャッチフレーズ。

このキャッチフレーズが新型コロナウイルスの時代にはそぐわないと判断したということです。状況が改善されれば、再度「It’s Finger Lickin’ Good」というキャッチフレーズが復活するであろうという一文でプレスリリースを締めくくっています。

KFC presses pause on It’s Finger Lickin’ Good… for now.(YouTube)

SNSには次のような声が集まっています。

・やるせない

・冗談でしょ?

・この発表自体がいい宣伝だよね

・勘弁してくれよ

・手づかみで食事しないほうがいい時代だからな

・いよいよこの世界がおかしくなってきたぞ

・アホらしい

・食事の前には手を洗わないとな

・で、どうやってフライドチキンを食べればいいわけ?

・他人の指をなめるわけじゃないんだけどね

・フライドチキンをナイフとフォークで食えってか

AND THE WINNER OF THE AWARD FOR THE MOST INAPPROPRIATE SLOGAN FOR 2020 GOES TO… KFC

