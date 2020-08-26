ÂæÏÑ¡¢¹á¹Á¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼Ò²ñ±¿Æ°¤«¤é¸«¤ëÀÄ½Õ¤ÈºÃÀÞ¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎµÏ¿¡¡±Ç²è¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¡¢ÂæÏÑ¡×¸ø³«
¡¡2014Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿ÂæÏÑ¤Î¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê±¿Æ°¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¥Ö¥í¥¬¡¼¤Î³èÆ°¤«¤é¡¢ÂæÏÑ¤ÎÌ±¼ç²½¤ÎÊâ¤ß¤È¤½¤Î¸å¤òÄÉ¤¤¡¢ÂæÏÑ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤³¤È¶âÇÏ¾©ºÇÍ¥½¨¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¡¢ÂæÏÑ¡×¤¬10·î31Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡23Æü´Ö¤ËµÚ¤ÖÎ©Ë¡±¡Àêµò¡¢ÅýÎ¨¤Î¼è¤ì¤¿ÁÈ¿¥ÎÏ¡¢Á´À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ç¥£¥¢ÀïÎ¬¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë°ìÊý¡¢Î©Ë¡±¡Æâ¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤Î»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë·èµÄ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤Ê¤É¡¢º¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê±¿Æ°¡×¡£
¡¡ÄÄ°ÙÄî¡Ê¥Á¥§¥ó¡¦¥¦¥§¥¤¥Æ¥£¥ó¡Ë¤Ï¡¢ÎÓÈôÈÁ¡Ê¥ê¥ó¡¦¥Õ¥§¥¤¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤È¶¦¤ËÎ©Ë¡±¡¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¤Ò¤Þ¤ï¤ê±¿Æ°¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¤Ç¿Íµ¤¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎèñÇî·Ý¡Ê¥Ä¥¡¥¤¡¦¥Ü¡¼¥¤¡¼)¤Ï¡¢¡ÈÌ±¼ç¡É¤¬ÂæÏÑ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÅÁ¤¨¡¢ÂçÎ¦¤Ç¤â½ñÀÒ¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤ëÄø¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Î³èÆ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡¢ÐüÜÀ¡Ê¥Õ¡¼¡¦¥æ¡¼¡Ë´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼Ò²ñ±¿Æ°¤¬À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ò¶»¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤Î±¿Ì¿¤Ï¤Ò¤Þ¤ï¤ê±¿Æ°¸å¡¢¼ºÂ®¡£±¿Æ°¤ò·Ð¤Æ¡¢Î©Ë¡±¡Êä·çÁªµó¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¥Á¥§¥ó¤Ï²áµî¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÇÅ±Âà¤òÉ½ÌÀ¡£Âç³Ø¼«¼£²ñÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¥Ä¥¡¥¤¤Ï¡¢¹ñÀÒ¤òÍýÍ³¤ËÉÔÅö¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¡¢ÀµÅö¤ÊÁªµó¤¹¤é½ÐÍè¤º¤ËÇÔËÌ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¹á¹Á¤Î±«»±±¿Æ°Á°¤Î²«Ç·Ë¯(¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¦¥©¥ó)¡¢¼þÄí¡Ê¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥Á¥ç¥¦¡Ë¤È¤Î¸òÎ®¤Ê¤É¡¢¥«¥á¥é¤ÏÂæÏÑ¡¢¹á¹Á¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÌäÂê¡¢³¤¤ò±Û¤¨¤¿Áê¸ßÍý²ò¤Îº¤Æñ¤µ¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Î»ý¤Ä°ì¼ï¤Î»Ä¹ó¤µ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢½é¤ÎÆ±À«º§Ë¡À©²½¡¢èñ±ÑÊ¸ÁíÅý¤ÎÎò»ËÅªºÆÁª¡¢½÷ÀµÄ°÷¤¬¥¢¥¸¥¢¥È¥Ã¥×¿å½à¤Î4³ä¤òÀê¤á¡¢À¤³¦¤âÃíÌÜ¤·¤¿¿··¿¥³¥í¥ÊÂÐºö¤Ê¤É¤Ç´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ëÂæÏÑ¡£¥Õ¡¼¡¦¥æ¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¶âÇÏ¾©¼ø¾Þ¼°¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«ÂæÏÑ¤¬¡È¿¿¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿Â¸ºß¡É¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÂæÏÑ¿Í¤È¤·¤ÆºÇÂç¤Î´ê¤¤¤À¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¡¢Âç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¡¢ÂæÏÑ¡×¤Ï¡¢10·î31Æü¤«¤é¥Ý¥ì¥Ý¥ìÅìÃæÌî¤Û¤«Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¡¼¡¦¥æ¡¼´ÆÆÄ¤Î¿ÍÀ¸¤ÈÂæÏÑ¤ÎÌ±¼ç²½¤ÎÊâ¤ß¤ò½ñ¤¤¤¿¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÀÄ½Õ¡¢ÂæÏÑ¡×¡Ê¸Þ·î½ñË¼¿·¼Ò¡ËË®ÌõÈÇ¤¬¡¢±Ç²è¸ø³«¤Ë¤¢¤ï¤»10·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¢§¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê±¿Æ°¡×¤È¤Ï
¡¡2014Ç¯3·î17Æü¡¢¹ñÌ±ÅÞ¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÇ°×¶¨Äê¤ò¤ï¤º¤«30ÉÃ¤Ç¶¯¹ÔºÎ·è¤·¤¿¡£Íâ18Æü¡¢¤³¤ì¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Î©Ë¡±¡¡Ê¹ñ²ñ¡Ë¤ËÆÍÆþ¤·¡¢23Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀêµò¤·¤¿¡£ÀêµòÄ¾¸å¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÂæÏÑÀ¤ÏÀ¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢Í¿ÅÞÂ¦¤Ï¿³µÄ¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤È¡¢ÃæÂæ¸ò¾Ä¤ò³°Éô¤«¤é´ÆÆÄ¤¹¤ë¾òÎã¤òÀ©Äê¤¹¤ëÍ×µá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£µÄ¾ì¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î²Ö¤¬¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î°ìÏ¢¤Î¹³µÄ³èÆ°¤ò¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê±¿Æ°¡×¤È¸Æ¤Ö¡£±¿Æ°¤Ï°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤ò»Ä¤·¡¢Æ±Ç¯11·î¤ÎÅý°ìÃÏÊýÁªµó¤Ç¤Î¹ñÌ±ÅÞÂçÇÔ¤òÆ³¤¡¢ÂæÏÑÀ¯¼£¤ÎÃÏ³ÌÊÑÆ°¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¤Ò¤Þ¤ï¤ê±¿Æ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¼ã¼Ô¤é¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢À¯ÅÞ¡¦»þÂåÎÏÎÌ¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£¤Ò¤Þ¤ï¤ê±¿Æ°¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎÂæÏÑ¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î¶½Î´¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£