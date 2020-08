¡Ø¥¨¥ì¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ù¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥ê¥å¡¼¤¬¥ï¥È¥½¥óÌò¤Ç³Ø¤ó¤À¤â¤Î¤È¤Ï¡©¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¸ø³«

大人気の犯罪捜査ドラマ『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』ファイナル・シーズンが、9月2日(水)にDVDリリースとなる。それに先駆けて、そのDVD-BOXに収録される特典映像より、キャストが語るインタビュー映像の一部が公開された。



今回到着した映像に登場するのは、ワトソン役のルーシー・リューと、グレッグソン警部役のエイダン・クイン。ルーシーが、最終シーズンで起きるある衝撃的な出来事に触れつつ、ホームズたちがシリーズ最大の陰謀に迫っていくことを説明。するとエイダンはシーズン1を引き合いに出しながら、最終シーズンの特徴について触れた。

またルーシーは、自身が演じたキャラクターに言及。「ワトソンを7年間演じられて感激しているわ。これほど長く同じ作品に出演したのも、彼女のような役も初めてだった。とても我慢強く、人を思いやれる女性なの。彼女から多くのことを学んだわ。過去に演じてきた強烈な役とは違ってた。彼女には冷静に物事を観察できる能力がある。私自身は全然我慢強くないけどね。一歩後ろに下がって話を聞く大切さを彼女から学んだわ」

さらに原作シリーズの作者アーサー・コナン・ドイルにも敬意を払い、「この傑作に関わることができて本当に素晴らしい経験になったわ。名作の登場人物を演じることで歴史的な作家に触れられた気がする」と述べている。

ルーシーは本作に主演するだけでなく7回エピソード監督も務めており、大きく成長することができたようだ。この最終シーズンでも今一度メガホンを取っているので、彼女の演技だけでなく演出にも注目してみてほしい。

この度一部が公開された特典映像には、ベル刑事役のジョン・マイケル・ヒルのインタビュー映像も収録されているので、DVD-BOXで全編をチェックしてみては?

■『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』ファイナル・シーズン 商品情報

<セル>

DVD-BOX(9,300円+税)...9月2日(水)発売

<レンタル>

DVD Vol.1〜7...9月2日(水)レンタル開始

発売・販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』ファイナル・シーズン

