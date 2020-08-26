¥Ç¥«¤¤¤Î¤Ï·ù¡© ¤Ê¤¼Âç·¿¥¦¥¤¥ó¥°ÁõÃå¼Ö¤Ï·ã¸º Â¿ÍÍ²½¥Ë¡¼¥º¤¬Í×°ø¤«
Âç·¿¤Î¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤ä¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Ï¹¥¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡©
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¹âÀÇ½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë¤Ï¡¢Âç·¿¤Î¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤ä¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ž¢Âç¤¤¯ÇÉ¼ê¤Ê¤Û¤É¸ú²Ì¤¬¹â¤¤Ž£¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î±¿Æ°ÀÇ½¤Î¹â¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Û¤ÉµðÂç¤ÇÇÉ¼ê¤Ê¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢ÀÇ½¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤«¤éÂç·¿¤Ê¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤ò¸«¤«¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤Ï¼ÖÎ¾¸åÃ¼¤Î¹â¤¤°ÌÃÖ¤ËÁõÃå¤¹¤ëÍãÃ¼ÈÄ¤Ç¡¢2ËÜ¤Î»ÙÃì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·Á¾õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛºÇ¶á¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¡ª¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¦¥¤¥ó¥°¤ÇÏÃÂê¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¿¤Á¡Ê21Ëç¡Ë
¡¡Âç¤¤ÊÌò³ä¤È¤·¤Æ¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¼ÖÂÎ¤òÃÏÌÌ¤ËÍÞ¤¨¤ëÎÏ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁõÈ÷¤Ç¡¢F1¥Þ¥·¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¡¢Áö¹Ô»þ¤Îµ¤Î®¤ÎÍð¤ì¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÃÂ®ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤äÇ³Èñ¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñ»º¼Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1989Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æü»º¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¡ÊR32·¿¡Ë¡×¤¬Âç·¿¤ÎÁõÈ÷¤Î¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤òÁõÃå¤·¤¿Àè¶î¤±¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¥È¥è¥¿¡Ö¥¹¡¼¥×¥é¡ÊA80·¿¡Ë¡×¡¢¥Û¥ó¥À¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥°¥é ¥¿¥¤¥×R¡×¤ä¥¹¥Ð¥ë¡Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µWRX STI¡×¡¢»°É©¡Ö¥é¥ó¥µ¡¼¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1990Ç¯ÂåÃæÈ×¤«¤é¤Ï¼Ö¸¡À©ÅÙ¤Î´ËÏÂ¤Ë¤è¤ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬·àÅª¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò³°ÉÊ¥Ñ¡¼¥Ä¤¬Áý¤¨¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤â³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2000Ç¯ÂåÃæÈ×¤«¤éÂç¤¤Ê¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·»Ï¤á¡¢¶áÇ¯¤Ï¡¢µðÂç¤ÇÇÉ¼ê¤Ê¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤ä¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼ÀìÌç¤ÎÈÎÇäÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¶á¤ÏÂç·¿¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¹¥¤à¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÂç·¿¤ÎÇÉ¼ê¤Ê¤â¤Î¤¬¥À¥µ¤¤¤È¤«¡¢¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤Ï¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤â¤½¤â¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹Áö¹Ô¤Ê¤ÉÁêÅö¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Âç·¿¤ÎÁõÈ÷¤ò¤Ä¤±¤ÆÀÇ½¤ò¹â¤á¤ëÉ¬Í×À¤âÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Æü¾ï¤Ç¾è¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤½¤Î¸ú²Ì¤ÏÂÎ´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤¦¤¨¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤â¤È¤¯¤Ë»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¶õÎÏµ»½Ñ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£²¼ÌÌ¤Ç¤â¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£²¼ÌÌ¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢À°Î®¤µ¤ì¤¿¶õµ¤¤¬³È»¶¡Ê¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥º¡Ë¤µ¤ì¶õµ¤¤ÎÎ®Â®¤¬Â®¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¶¯¤¤Éé°µ¤¬È¯À¸¤·¿¿¶õ¾õÂÖ¤Ë¶á¤¯¤Ê¤ê¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤¬È¯À¸¡£
¡¡¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤¬¥Ü¥Ç¥£²¼ÌÌ¤ÇÈ¯À¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶õµ¤Äñ¹³¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤ä¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Ê¤É¤Î¶õÎÏÉÕ²ÃÊª¤ÎÉ¬Í×À¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸º¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¥Ë¡¼¥º¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡©
¡¡Âç·¿¤Î¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤ä¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤òÁõÃå¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¸º¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢µ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤äÂç·¿¤ÎÁõÈ÷¤¬¹¥¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥ÄÁõÃå¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ö¸þ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î·¹¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°½Ð¤ÎÅ¹°÷¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜÎ©¤ÄÁõÈ÷¤Ï¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁª¤ó¤ÇÁõÃå¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬·ë¹½Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡¢ÉÔÍ×¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤ÈÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¼è¤ê³°¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤êÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
¡¡É¬Í×¤¬¤¢¤ì¤Ð¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¸åÉÕ¤±¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¶áÇ¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡ºÇ¶á¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ïÎà¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âËÉÙ¤ÇÁªÂò»è¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î»Ö¸þ¤¬¡¢É¬Í×¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÊª¤òÁª¤ó¤ÇÁõÃå¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¿·ë²Ì¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁõÈ÷¤äÉÔÍ×¤ÊÁõÈ÷¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¬¹¥¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Âç·¿¤Î¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤ä¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤òÁõÃå¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¸º¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢µ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤êÂç·¿¤ÎÁõÈ÷¤ÎÉ¬Í×À¤¬Çö¤ì¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹¥¤ß¤ä¥Ñ¡¼¥ÄÁõÃå¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ö¸þ¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿·ë²Ì¤À¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£