±Ç²è¡Ø¥¨¥Î¡¼¥é¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤Î»ö·ïÊí¡ÙÍ½¹ðÊÔ²ò¶Ø¡¡·»¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤âÂç³èÌö
¡¡Netflix ¤Î¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤ÇÆæ¤Î¾¯½÷¥¤¥ì¥Ö¥óÌò¤ò±é¤¸¡¢À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¼ç±é¡¿À½ºî¤ÎËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼±Ç²è¡Ø¥¨¥Î¡¼¥é¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤Î»ö·ïÊí¡Ù¤¬¡¢Netflix¤Ç9·î23Æü¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÈÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤ÊÌ¾ÃµÄå¡É·»¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½¹ðÊÔ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥¨¥Î¡¼¥é¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤Î»ö·ïÊí¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤ÎËå¤Ç¶î¤±½Ð¤·ÃµÄå¤Î¥¨¥Î¡¼¥é¡¦¥Û¡¼¥à¥º¡Ê¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¤¬¡¢¼ºí©¤·¤¿Êì¿Æ¤òÃµ¤¹¤Ù¤¯¡¢ÂçËÁ¸±¤Ø¤È·«¤ê½Ð¤¹Êª¸ì¡£ÉñÂæ¤Ï1884Ç¯¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¡£¥¨¥Î¡¼¥é¤¬16ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Ä«¡¢ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤ÈÊì¿Æ¡Ê¥Ø¥ì¥Ê¡¦¥Ü¥Ê¥à¡á¥«¡¼¥¿¡¼¡Ë¤¬Ææ¤á¤¤¤¿°Å¹æ¤À¤±¤ò»Ä¤·¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¡Ä¡£
¡¡Êì¿Æ¤Î¼ºí©¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÊÌ¡¹¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿·»¤Î¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥«¥ô¥£¥ë¡Ë¤È¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥È¡Ê¥µ¥à¡¦¥¯¥é¥Õ¥ê¥ó¡Ë¤Èµ×¡¹¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥¨¥Î¡¼¥é¤Ï·»¤¿¤Á¤Ë½¾¤ï¤º¡¢Êì¿Æ¤òÃµ¤¹¤¿¤á1¿Í¥í¥ó¥É¥ó¤Ø¡£Î¹¤ÎÅÓÃæ¡¢»×¤¤¤¬¤±¤º¼ã¤µ®Â²¤Î¼ºí©»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢À¤³¦¤ÎÎò»Ë¤òÊ¤¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶²¤í¤·¤¤±¢ËÅ¤ÈµðÂç¤ÊÆæ¤Ø¤È´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥¨¥Î¡¼¥é¤Ï·»¾ù¤ê¤ÎÅ·ºÍÅª¿äÍýÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢Ì¾ÃµÄå¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¾Ã¤¨¤¿Êì¿Æ¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä!?
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Êì¤È¥¨¥Î¡¼¥é¤Î¡È½Ê½÷¤Î¤¿¤á¤Î¶µ°é¡É¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¡¢²á·ã¤Ç¶Ã¤¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶µ°éË¡¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¤³¤ÎÊì»Ò¤Î´Ø·¸¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê°¦¤¹¤ëÊì¤¬ÆÍÇ¡Ææ¤Î¼ºí©¤ò¿ë¤²¡¢µ×¡¹¤Ë·»¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤¿¤Á¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¥¨¥Î¡¼¥é¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌñ²ðÊ§¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë²Ö²Ç³Ø¹»¤Ø¤È¹Ô¤«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£ÌÛ¤Ã¤Æ½¾¤¦¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤¥¨¥Î¡¼¥é¤Ï³Ø¹»¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Êì¤Î¹ÔÊý¤òÁÜ¤¹¤¿¤á¿¿Áê¤òµæÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Í×ÁÇ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇúÁö¤¹¤ëÎó¼Ö¤Ç¤ÎÇ÷ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¹¶ËÉ¤ä¡¢¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅ¨¤ÈÍ¦¤Þ¤·¤¯Àï¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¥¨¥á¥é¥ë¥É¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢Èþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤ÊÇò¥·¥ã¥Ä»Ñ¡Ä¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤à¥¨¥Î¡¼¥é¤Î»Ñ¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢À®Ä¹Ãø¤·¤¤¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ï¥Þ¤êÌò¤ò³Î¿®¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ù¡Ø¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡Ù¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥óÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ø¥ó¥ê¡¼¤¬±é¤¸¤ë·»¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤ÎÑÛ¡¹¤·¤¤»Ñ¤â¿ï½ê¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÈÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤ÊÌ¾ÃµÄå¡É¤ÈËÛÊü¤ÊËå¥¨¥Î¡¼¥é¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥¨¥Î¡¼¥é¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤Î»ö·ïÊí¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤ÎËå¤Ç¶î¤±½Ð¤·ÃµÄå¤Î¥¨¥Î¡¼¥é¡¦¥Û¡¼¥à¥º¡Ê¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¤¬¡¢¼ºí©¤·¤¿Êì¿Æ¤òÃµ¤¹¤Ù¤¯¡¢ÂçËÁ¸±¤Ø¤È·«¤ê½Ð¤¹Êª¸ì¡£ÉñÂæ¤Ï1884Ç¯¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¡£¥¨¥Î¡¼¥é¤¬16ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Ä«¡¢ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤ÈÊì¿Æ¡Ê¥Ø¥ì¥Ê¡¦¥Ü¥Ê¥à¡á¥«¡¼¥¿¡¼¡Ë¤¬Ææ¤á¤¤¤¿°Å¹æ¤À¤±¤ò»Ä¤·¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¡Ä¡£
¡¡Êì¿Æ¤Î¼ºí©¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÊÌ¡¹¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿·»¤Î¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥«¥ô¥£¥ë¡Ë¤È¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥È¡Ê¥µ¥à¡¦¥¯¥é¥Õ¥ê¥ó¡Ë¤Èµ×¡¹¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥¨¥Î¡¼¥é¤Ï·»¤¿¤Á¤Ë½¾¤ï¤º¡¢Êì¿Æ¤òÃµ¤¹¤¿¤á1¿Í¥í¥ó¥É¥ó¤Ø¡£Î¹¤ÎÅÓÃæ¡¢»×¤¤¤¬¤±¤º¼ã¤µ®Â²¤Î¼ºí©»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢À¤³¦¤ÎÎò»Ë¤òÊ¤¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶²¤í¤·¤¤±¢ËÅ¤ÈµðÂç¤ÊÆæ¤Ø¤È´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥¨¥Î¡¼¥é¤Ï·»¾ù¤ê¤ÎÅ·ºÍÅª¿äÍýÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢Ì¾ÃµÄå¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¾Ã¤¨¤¿Êì¿Æ¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä!?
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Êì¤È¥¨¥Î¡¼¥é¤Î¡È½Ê½÷¤Î¤¿¤á¤Î¶µ°é¡É¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¡¢²á·ã¤Ç¶Ã¤¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶µ°éË¡¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¤³¤ÎÊì»Ò¤Î´Ø·¸¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê°¦¤¹¤ëÊì¤¬ÆÍÇ¡Ææ¤Î¼ºí©¤ò¿ë¤²¡¢µ×¡¹¤Ë·»¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤¿¤Á¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¥¨¥Î¡¼¥é¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌñ²ðÊ§¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë²Ö²Ç³Ø¹»¤Ø¤È¹Ô¤«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£ÌÛ¤Ã¤Æ½¾¤¦¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤¥¨¥Î¡¼¥é¤Ï³Ø¹»¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Êì¤Î¹ÔÊý¤òÁÜ¤¹¤¿¤á¿¿Áê¤òµæÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Í×ÁÇ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇúÁö¤¹¤ëÎó¼Ö¤Ç¤ÎÇ÷ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¹¶ËÉ¤ä¡¢¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅ¨¤ÈÍ¦¤Þ¤·¤¯Àï¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¥¨¥á¥é¥ë¥É¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢Èþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤ÊÇò¥·¥ã¥Ä»Ñ¡Ä¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤à¥¨¥Î¡¼¥é¤Î»Ñ¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢À®Ä¹Ãø¤·¤¤¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ï¥Þ¤êÌò¤ò³Î¿®¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ù¡Ø¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡Ù¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥óÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ø¥ó¥ê¡¼¤¬±é¤¸¤ë·»¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤ÎÑÛ¡¹¤·¤¤»Ñ¤â¿ï½ê¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÈÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤ÊÌ¾ÃµÄå¡É¤ÈËÛÊü¤ÊËå¥¨¥Î¡¼¥é¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©