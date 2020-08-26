¡Ö°ì²È5¿Í¼Í»¦»ö·ï¡×¿¿Áê¤ËÇ÷¤ë¾×·â¤Î±Ñ¹ñ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦¡ª¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î»´·à¡Ù10·îÊüÁ÷
1985Ç¯¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¹Ù³°¤ÎÇÀ¾ì¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡Ö°ì²È5¿Í¼Í»¦»ö·ï¡×¡£°ì²È¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î²óÁÛµ¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤Ë±ÑITV¤¬¥É¥é¥Þ²½¤·¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤ë¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î»´·à¡Á¥Ð¥ó¥Ð¡¼²È»¦¿Í»ö·ï¡Á¡Ù¡£º£Ç¯1·î¤ËITV·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¹â»ëÄ°Î¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ËÜºî¤¬10·î¤ËÆüËÜ½é¾åÎ¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÃÏÊý¡¢¥¨¥»¥Ã¥¯¥¹½£¤ÎÇÀ¾ì"¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à"¤Ç5¿Í¤¬½Æ¤Ç¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¼Âºß¤Î»ö·ï¡¢"°ì²È3À¤Âå»¦¿Í»ö·ï"¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤¿ËÜºî¡£°ìÉô¤Î¿ÍÊª¤ÎÌ¾Á°¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿²óÁÛµ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÊý¤ÇÊ¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ó¥Ð¡¼²È¤Ëµ¯¤¤¿»´·à¤Î¿¿Áê¤ËÆùÇö¤·¤¿¾×·â¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤À¡£
½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥ã¥Ã¥«¥ë¤ÎÆü¡Ù¤ÎÌ¾Í¥¥¨¥É¥ï¡¼¥É¤òÉã¿Æ¤Ë»ý¤Á¡¢¡Ø¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡Ù¤Ê¤É¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¢¡Ø¥Ü¡¼¥É¥¦¥©¡¼¥¯¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¡ÍßË¾¤Î³¹¡Ù¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥°¥ì¥¢¥à¡¢¡Ø¥°¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¡ËÒ»ÕÃµÄå¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¥Ð¡¼¥¹¡Ù¤Î¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥Ç¥£¥à¥º¥Ç¥¤¥ë¤é±Ñ¹ñ¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥¹¥¿¡¼¿Ø¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¤½¤·¤ÆÂç²Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥É¥é¥Þ¡Ø¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢¥·¥ª¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥¸¥ç¥¤Ìò¤Î¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼¡¦¥¢¥ì¥ó¤È¥ä¡¼¥é¡¦¥°¥ì¥¤¥¸¥ç¥¤Ìò¤Î¥¸¥§¥Þ¡¦¥¦¥£¡¼¥é¥ó¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ð¥é¥·¥ª¥óÌò¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¢¥Ç¥£¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥Î¥¦¤ÎÍ§¿Í¤Ç¥Ê¥¤¥Ä¥¦¥©¥Ã¥Á¤Î¥°¥ì¥óÌò¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¤é¤¬½¸·ë¤¹¤ë¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£
1985Ç¯8·î7ÆüÌ¤ÌÀ¡£¥¨¥»¥Ã¥¯¥¹½£¤Î¤¢¤ëÄ®¤ÎÃÏ¸µ¤Î·Ù»¡½ð¤Ë"¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à"¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¥Ð¥ó¥Ð¡¼²È¤ÎÂ©»Ò¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡Ê¥Õ¥ì¥Ç¥£¡Ë¤«¤é1ËÜ¤ÎÄÌÊó¤¬Æþ¤ë¡£¶á½ê¤Ë½»¤àÉã¿Æ¥Í¥ô¥£¥ë¡Ê¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ì¥ë¡Ë¤«¤é¡¢Èà¤Î»Ð¥·¡¼¥é¡Ê¥¯¥ì¥·¥À¡¦¥Ü¥Ê¥¹¡Ë¤¬½Æ¤ò»ý¤Ã¤ÆË½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤À¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡¤¬²°Éß¤òÊñ°Ï¤·¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¤¬±þÅú¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌëÌÀ¤±¤òÂÔ¤Ã¤ÆÆÍÆþ¡£Ãæ¤Ç¤Ï¥Í¥ô¥£¥ë¤È¤½¤ÎºÊ¥¸¥å¡¼¥ó¡Ê¥¢¥Þ¥ó¥À¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó¡Ë¡¢¥·¡¼¥é¡¢¥·¡¼¥é¤ÎÁÐ»Ò¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥³¥é¥¹¤È¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¡£"¥¿¥Õ"¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º·ÙÉô¡Ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥·¡¼¥é¤¬Â¾¤Î4¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤«¤é¼«»¦¤·¤¿"ÌµÍý¿´Ãæ"¤À¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º½äººÉôÄ¹¡Ê¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤Ï¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤«¤é¤½¤ÎÀâ¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¯¡£¼¡Âè¤Ë¡¢¿ô¡¹¤ÎÉÔ¿³ÅÀ¤ä¾Úµò¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¤Ò¤È¤êÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¤ÎÈÈ¹Ô¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡½¡½¡£
¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î»´·à¡Á¥Ð¥ó¥Ð¡¼²È»¦¿Í»ö·ï¡Á¡ÙÊüÁ÷¾ðÊó
10·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡õ31Æü¡ÊÅÚ¡Ë13¡§00¤è¤ê
WOWOW¥×¥é¥¤¥à¤Ë¤Æ¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë¡ÚÂè1ÏÃÌµÎÁÊüÁ÷¡Û
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Photo:¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î»´·à¡Á¥Ð¥ó¥Ð¡¼²È»¦¿Í»ö·ï¡Á¡Ù©New Pictures and all3media international.