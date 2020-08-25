ベルギー代表29名が発表！ アンデルレヒトの若手FW2人が初招集《UEFAネーションズリーグ》

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ベルギーサッカー協会(KBVB)は25日、来月に行われるUEFAネーションズリーグ2020-21に向けたベルギー代表招集メンバーを発表した。

イングランド、デンマーク、アイスランドと同組のリーグA・グループ2に入ったベルギー。9月5日のデンマーク代表戦(アウェイ)、同8日のアイスランド代表戦(ホーム)に向けて、ロベルト・マルティネス監督は29名のメンバーを招集した。

アザール兄弟やGKティボー・クルトワ、MFケビン・デ・ブライネら主力が順当に選出された中、アンデルレヒトに所属する18歳のFWジェレミー・ドクやFWランドリー・ディマタが初招集となった。一方で、チェルシーのFWミッチー・バチュアイや、クリスタル・パレスのFWクリスティアン・ベンテケは招集外となっている。

◆ベルギー代表メンバー29名

GK

ティボー・クルトワ(レアル・マドリー/スペイン)

シモン・ミニョレ(クラブ・ブルージュ)

コーエン・カスティールス(ヴォルフスブルク/ドイツ)

ヘンドリク・ヴァン・クロムブルッヘ(アンデルレヒト)

DF

ブランドン・メシェレ(クラブ・ブルージュ)

ジェイソン・デナイヤー(リヨン/フランス)

トビー・アルデルヴァイレルト(トッテナム/イングランド)

ヤン・ヴェルトンゲン(ベンフィカ/ポルトガル)

エリアス・コボー(アンデルレヒト)

レアンデル・デンドンケル(ウォルバーハンプトン/イングランド)

デドリック・ボヤタ(ヘルタ・ベルリン/ドイツ)

MF

ヤニク・フェレイラ=カラスコ(アトレティコ・マドリー/スペイン)

ナセル・シャドリ(モナコ/フランス)

トルガン・アザール(ドルトムント/ドイツ)

トーマス・ムニエ(ドルトムント/ドイツ)

ハティモシー・カスターニュ(アタランタ/イタリア)

ケビン・デ・ブライネ(マンチェスター・シティ/イングランド)

デニス・プラート(レスター・シティ/イングランド)

ユーリ・ティーレマンス(レスター・シティ/イングランド)

アクセル・ヴィツェル(ドルトムント/ドイツ)

FW

エデン・アザール(レアル・マドリー/スペイン)

ドリエス・メルテンス(ナポリ/イタリア)

レアンドロ・トロサール(ブライトン/イングランド)

ハンス・ヴァナケン(クラブ・ブルージュ)

ヤリ・ヴェルスハーレン(アンデルレヒト)

ロメル・ルカク(インテル/イタリア)

ディヴォク・オリジ(リバプール/イングランド)

ジェレミー・ドク(アンデルレヒト)※

ランドリー・ディマタ(アンデルレヒト)※

※は初招集選手