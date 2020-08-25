ベルギー代表29名が発表！ アンデルレヒトの若手FW2人が初招集《UEFAネーションズリーグ》
ベルギーサッカー協会(KBVB)は25日、来月に行われるUEFAネーションズリーグ2020-21に向けたベルギー代表招集メンバーを発表した。
イングランド、デンマーク、アイスランドと同組のリーグA・グループ2に入ったベルギー。9月5日のデンマーク代表戦(アウェイ)、同8日のアイスランド代表戦(ホーム)に向けて、ロベルト・マルティネス監督は29名のメンバーを招集した。
アザール兄弟やGKティボー・クルトワ、MFケビン・デ・ブライネら主力が順当に選出された中、アンデルレヒトに所属する18歳のFWジェレミー・ドクやFWランドリー・ディマタが初招集となった。一方で、チェルシーのFWミッチー・バチュアイや、クリスタル・パレスのFWクリスティアン・ベンテケは招集外となっている。
◆ベルギー代表メンバー29名
GK
ティボー・クルトワ(レアル・マドリー/スペイン)
シモン・ミニョレ(クラブ・ブルージュ)
コーエン・カスティールス(ヴォルフスブルク/ドイツ)
ヘンドリク・ヴァン・クロムブルッヘ(アンデルレヒト)
DF
ブランドン・メシェレ(クラブ・ブルージュ)
ジェイソン・デナイヤー(リヨン/フランス)
トビー・アルデルヴァイレルト(トッテナム/イングランド)
ヤン・ヴェルトンゲン(ベンフィカ/ポルトガル)
エリアス・コボー(アンデルレヒト)
レアンデル・デンドンケル(ウォルバーハンプトン/イングランド)
デドリック・ボヤタ(ヘルタ・ベルリン/ドイツ)
MF
ヤニク・フェレイラ=カラスコ(アトレティコ・マドリー/スペイン)
ナセル・シャドリ(モナコ/フランス)
トルガン・アザール(ドルトムント/ドイツ)
トーマス・ムニエ(ドルトムント/ドイツ)
ハティモシー・カスターニュ(アタランタ/イタリア)
ケビン・デ・ブライネ(マンチェスター・シティ/イングランド)
デニス・プラート(レスター・シティ/イングランド)
ユーリ・ティーレマンス(レスター・シティ/イングランド)
アクセル・ヴィツェル(ドルトムント/ドイツ)
FW
エデン・アザール(レアル・マドリー/スペイン)
ドリエス・メルテンス(ナポリ/イタリア)
レアンドロ・トロサール(ブライトン/イングランド)
ハンス・ヴァナケン(クラブ・ブルージュ)
ヤリ・ヴェルスハーレン(アンデルレヒト)
ロメル・ルカク(インテル/イタリア)
ディヴォク・オリジ(リバプール/イングランド)
ジェレミー・ドク(アンデルレヒト)※
ランドリー・ディマタ(アンデルレヒト)※
※は初招集選手
イングランド、デンマーク、アイスランドと同組のリーグA・グループ2に入ったベルギー。9月5日のデンマーク代表戦(アウェイ)、同8日のアイスランド代表戦(ホーム)に向けて、ロベルト・マルティネス監督は29名のメンバーを招集した。
アザール兄弟やGKティボー・クルトワ、MFケビン・デ・ブライネら主力が順当に選出された中、アンデルレヒトに所属する18歳のFWジェレミー・ドクやFWランドリー・ディマタが初招集となった。一方で、チェルシーのFWミッチー・バチュアイや、クリスタル・パレスのFWクリスティアン・ベンテケは招集外となっている。
◆ベルギー代表メンバー29名
GK
ティボー・クルトワ(レアル・マドリー/スペイン)
シモン・ミニョレ(クラブ・ブルージュ)
コーエン・カスティールス(ヴォルフスブルク/ドイツ)
ヘンドリク・ヴァン・クロムブルッヘ(アンデルレヒト)
DF
ブランドン・メシェレ(クラブ・ブルージュ)
ジェイソン・デナイヤー(リヨン/フランス)
トビー・アルデルヴァイレルト(トッテナム/イングランド)
ヤン・ヴェルトンゲン(ベンフィカ/ポルトガル)
エリアス・コボー(アンデルレヒト)
レアンデル・デンドンケル(ウォルバーハンプトン/イングランド)
デドリック・ボヤタ(ヘルタ・ベルリン/ドイツ)
MF
ヤニク・フェレイラ=カラスコ(アトレティコ・マドリー/スペイン)
ナセル・シャドリ(モナコ/フランス)
トルガン・アザール(ドルトムント/ドイツ)
トーマス・ムニエ(ドルトムント/ドイツ)
ハティモシー・カスターニュ(アタランタ/イタリア)
ケビン・デ・ブライネ(マンチェスター・シティ/イングランド)
デニス・プラート(レスター・シティ/イングランド)
ユーリ・ティーレマンス(レスター・シティ/イングランド)
アクセル・ヴィツェル(ドルトムント/ドイツ)
FW
エデン・アザール(レアル・マドリー/スペイン)
ドリエス・メルテンス(ナポリ/イタリア)
レアンドロ・トロサール(ブライトン/イングランド)
ハンス・ヴァナケン(クラブ・ブルージュ)
ヤリ・ヴェルスハーレン(アンデルレヒト)
ロメル・ルカク(インテル/イタリア)
ディヴォク・オリジ(リバプール/イングランド)
ジェレミー・ドク(アンデルレヒト)※
ランドリー・ディマタ(アンデルレヒト)※
※は初招集選手