10¤Î¼ÁÌä¤Ç¤ï¤«¤ë¡ÚÀ¶·é´¶¡Û¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤À¶·é´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬9³ä¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¡Ö¸«¤¿ÌÜ¡×¤Ï¡¢´é¤¬¤¤¤¤¤È¤«°¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¶·é´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤À¶·é´¶¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡10¤Î¼ÁÌä¤ÇÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¢Éô²°¤ÎÁÝ½ü¤Ï¥Þ¥á¤Ë¤¹¤ë
¢¢¿¦¾ì¤Î¥Ç¥¹¥¯¤ËÌµÂÌ¤Ê¤â¤Î¤ÏÃÖ¤«¤Ê¤¤
¢¢¹á¤ê¤Î¤¤¤¤¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢¢¥Ð¥¤¥¥ó¥°ÎÁÍý¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¢¢°û¤ß²ñ¤¬¤ªºÂÉß¤À¤È¤Á¤ç¤Ã¤È·ù
¢¢½ë¤¤»þ´ü¤Ï¡¢1Æü¤Ë²¿ÅÙ¤â¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤ë
¢¢ÍÎÉþ¤Î¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Û¤¦¤À¤È»×¤¦
¢¢Í§¿Í¤Î²È¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¤Ï¼êÅÚ»º¤òËº¤ì¤Ê¤¤
¢¢1¿Í¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë
¢¢·¤¤ò10Â°Ê¾å»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤¯¤ÄÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯·ë²Ì¤ò¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£0¡Á2¸Ä¡Ä¡ÄÀ¶·é´¶10¡ó¡¡¿È¤Ê¤ê¤Ë¤ÏÌµÆÜÃå¤¹¤®¤ë
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¿È¤Ê¤ê¤ËÌµÆÜÃå¤Ê¥¿¥¤¥×¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢À¶·é´¶¤ÏÄã¤á¤Ç¤¹¡£ÍÎÉþ¤Ë¥·¥ï¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÄÞ¤¬¿¤Ó¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡ºÙ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÂ»¤Ê¸«¤é¤ìÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·¼«Ê¬¤Î¿È¤Ê¤ê¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤«¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£3¡Á5¸Ä¡Ä¡ÄÀ¶·é´¶30¡ó¡¡²Ä¤â¤Ê¤¯ÉÔ²Ä¤â¤Ê¤¯
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¶·é´¶¤Ï²Ä¤â¤Ê¤¯ÉÔ²Ä¤â¤Ê¤¯¤Ç¤¹¡£½éÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤Ë¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤â¤¦¾¯¤·°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥¤¥í¥ó¤ò¤«¤±¤¿¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¤ê¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£À¶·é´¶¤¬¤¢¤ë¿Í¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£6¡Á8¸Ä¡Ä¡ÄÀ¶·é´¶70¡ó¡¡¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥¿¥¤¥×
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢À¶·é´¶¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£ÍÎÉþ¤â¥·¥ï¤¬¤Ê¤¯¡¢½ÀÆðºÞ¤Î¤¤¤¤¹á¤ê¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢·¤¤â¥¥ì¥¤¤ËËá¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ø¥¢¤ä¥á¥¤¥¯¤âÇÉ¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥ó¥×¥ë¡£¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤âÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é¹¥´¶¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£9¡Á10¸Ä¡Ä¡ÄÀ¶·é´¶90¡ó¡¡¤µ¤ï¤ä¤«¤ÇÀ¶·é´¶È´·²¡ª
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¤¤¤¤¹á¤ê¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥á¥¤¥¯¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÑÈË¤Ë¥á¥¤¥¯Ä¾¤·¤ò¤·¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤·¤°¤µ¤Ë¤âÉÊ¤¬¤¢¤ê¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡À¶·é´¶¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤ËÁ´¿È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÊÊ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤ä¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤¡¢¥×¥í¤Î¼ê¤Ç¿È¤Ê¤ê¤òÀ°¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤âÂç»ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¹È¤¿¤¡Ë
¢¨²èÁü½ÐÅµ¡¿shutterstock