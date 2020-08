『BULL／ブル 法廷を操る男』シーズン4が日本初放送！

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』のマイケル・ウェザリー主演。スペシャリストたちが人間の心理をもとに戦略を立て裁判を誘導、どんな困難な訴訟も勝利へと導いていく、異色の法廷ドラマ『BULL/ブル 法廷を操る男』。そのシーズン4が日本初放送となる。

本作は、米心理学者フィル・マッグロウ博士を主人公ブルのモデルに、訴訟社会米国に実在する訴訟コンサルタントの活躍を描いた新感覚法廷ドラマ。『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』のアンソニー・"トニー"・ディノッゾ捜査官役でおなじみのマイケル・ウェザリーが主演を務める。

3つの博士号を持つ心理学者ドクター・ブルが創始した"TAC(タック):トライアル・アナリシス社"は、元検事の弁護士ベニー、元国土安全保障省のマリッサ、元FBIのダニー、スタイリスト兼"弁護士見習い"のチャンク、サイバー専門家テイラーという6人を中心に、クライアントを勝訴させるべく、陪審員の選任を手伝って裁判の流れを有利にしたり、擬似陪審員を用意して評決を予測したり、証人や被告にアドバイスしたりと、さまざまな手法を駆使するプロ集団。

前シーズン、ブルは元妻イジーとの関係をめぐってベニーと対立。さらに急展開...。新シーズンでは二人が対立したことにより、TACは法廷で苦戦。そんな中、ある案件が舞い込んでくる。

シーズン4には、『ブラックリスト』のアラムでお馴染みアミール・アリソンが第1話にゲスト出演。また、マイケルが第2話でシリーズ初のエピソード監督を務める。

『BULL/ブル 法廷を操る男』シーズン4 放送情報

WOWOWプライムにて(全20話)

10月17日(土)日本初放送 [第1話無料放送]

毎週土曜 23:00[二][字]

毎週火曜 22:00[字]

<関連番組>

第1話先行無料放送

10月3日(土)[二][字]

<関連特集>

『BULL/ブル 法廷を操る男』シーズン3

一挙放送(全22話)

10月13日(火)〜15日(木)[第1話無料放送][二][字]

Photo:『BULL/ブル 法廷を操る男』シーズン4 (C) MMXX CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.