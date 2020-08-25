Á´Æü¶õ¡¢ÄÌ¶ÐÄê´üÂåÇÑ»ß¤Ø¡¡ºßÂðÉáµÚ¤Ç¼ÂÈñÀº»»¤Ë
¡¡Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¤¬10·î¤«¤é¼Ò°÷¤Ø¤ÎÄÌ¶ÐÄê´ü·ôÂå»Ùµë¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¢¼ÂÈñÀº»»¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬25Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£»öÌ³¿¦¤òÃæ¿´¤ËºßÂð¶ÐÌ³¤Ê¤É¤Î¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¤¿¤á¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ç°²½¤·¤¿¶ÈÀÓ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¸þ¤±¡¢¸ÇÄêÈñ¤òºï¸º¤¹¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±ÍÍ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ÏÆüËÜ¹Ò¶õ¤â5·î¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤ä¥«¥ë¥Ó¡¼¤Ç¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅöÁ³¤À¤Ã¤¿ÄÌ¶ÐÄê´ü·ôÂå¤òÇÑ»ß¤¹¤ëÆ°¤¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤ëÆ¯¤Êý¤ÎÊÑ²½¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´Æü¶õ¤Ï25Æü¡¢Êý¿Ë¤òÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤ÏµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ä¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ò½ü¤¯Ìó4500¿Í¡£