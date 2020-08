シンガーソングライター・ピコ太郎の新曲「PIKA to PIKO」が8月31日に配信されることが決定。今回は、世界的に人気のキャラクター“ピカチュウ”とコラボレーションすることが発表された。2016年に発表した「PPAP」が世界中で話題になり、欧米、アジアを始め世界15ヵ国を超える国や、外務省でのSDGs推進大使として国連でもパフォーマンスしたピコ太郎。トランプ大統領が来日した際にも迎賓館で対面するなど世界的に知名度が高く、今年もコロナ禍の中、手洗いによる感染予防を訴える「PPAP‐2020‐」を発表。動画はまたたく間に1000万回再生を超え、世界150ヵ国以上で視聴されている。新作「PIKA to PIKO」は、コロナや猛暑のため外出が難しい状況で、家の中で楽しめたり少しでも笑顔になれるようにとの思いから、ピコ太郎とピカチュウのコラボレーションが実現した。なかなか噛み合わない(?)ピカチュウとピコ太郎だが、見ているだけでクスッと笑ってしまう場面も多く、思わず真似をして踊りたくなるような振りも健在。日本の2大スーパースターが楽しく掛け合いながら踊る楽曲に仕上がった。ピカチュウのことを「同じような黄色味で、以前からシンパシーを感じていた」というピコ太郎。「今回の楽曲は、ピカチュウの言葉を勝手に僕が解釈しましたピ。ピカチュウの言葉は誰もわからないのですが、ピコ太郎的にわかったと自分なりにリンクしたつもりだピ」と楽曲のポイントを語り、「世界中の子供から大人まで楽しんでもらいたいピ。古坂(大魔王)さんのサウンドも最高に攻めているので、ジャスティン・ビーバーにもエド・シーランにも、エドはるみにも是非とも聞いてもらいたいピ。世界中が大変だけど、一緒に盛り上げて楽しませていきたいピ」とメッセージを寄せた。なお、「PIKA to PIKO」は、SNS「cluster」で開催中のバーチャル遊園地「ポケモンバーチャルフェスト」の8月31日のフィナーレで初公開され、その後、ピコ太郎のYouTubeチャンネルにアップされる予定となっている。ピコ太郎の楽曲「PIKA to PIKO」は、8月31日開催の「ポケモンバーチャルフェスト」フィナーレ、YouTube「公式ピコ太郎歌唱ビデオチャンネル 」にて配信。