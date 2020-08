新作DC映画『ザ・バットマン』の前日譚ドラマ、時代設定が明らかに！

『トワイライト』シリーズのロバート・パティンソンが新星バットマンを演じるDC映画『The Batman(原題)』。先月、その前日譚ドラマシリーズが米HBO Maxで製作されることが発表されたが、具体的な時代設定やその他の情報が明らかになった。米TV Lineが報じている。

7月に発表された際、前日譚シリーズはゴッサムシティの腐敗が中心に描かれ、この作品を皮切りに『The Batman』のユニバースを拡大していくと伝えられていた。

