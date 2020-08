大人気サバイバル・パニックドラマ『ウォーキング・デッド』。新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、放送が延期されていたシーズン10第16話の日本放送日が決定した。さらに、スピンオフドラマ『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』シーズン5の日本初放送もあわせて発表された。

"ウォーカー"と呼ばれるゾンビがはびこるアメリカを舞台に、人間たちが時にぶつかりあいながらも生き抜く術を模索していく『ウォーキング・デッド』。

シーズン10の第16話は、10月5日(月)22:00よりFOXチャンネルにて日本最速初放送となる。

同エピソードでは、アルファの意志を受け継いだベータ(ライアン・ハースト)が、ウォーカーの大群を率いて生存者の施設を襲撃。さらに、アーロン(ロス・マーカンド)とアルデン(カラン・マッコーリフ)が森で出会う、鉄の仮面を被る謎の人物が登場。そして、シーズン9の途中で降板したローレン・コーハンが演じるマギーがカムバックする注目のエピソードだ。

