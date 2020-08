モーガンに何が!?『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』シーズン6のポスターが意味深すぎる...

大人気サバイバル・パニックドラマ『ウォーキング・デッド』のスピンオフで、本家とクロスオーバーもしている『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』。オリジナル版からこのスピンオフに活躍の場を移したモーガンをフィーチャーした新シーズンのポスターが、かなり意味深なデザインとなっている。英Digital Spyが報じた。

来たるシーズン6では、7月下旬に公開された予告編でカメラに映ったモーガンの片目が赤くなっていたのだが、今回解禁されたポスターでは彼の片目だけでなく両目が赤くなっており、モーガンに起こる不吉な出来事を予感させるデザインとなっている。

They made the hard call and now they have to live with it. July 24, 2020