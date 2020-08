ダイアナ妃登場！『ザ・クラウン』シーズン4予告映像が解禁＆配信日決定

英エリザベス2世の治世を描くNetflixの人気ドラマ『ザ・クラウン』。シーズン4の予告映像が公開され、11月に配信スタートすることが明らかとなった。米TV Lineなどが報じている。

新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大の影響で数多くの映画やドラマシリーズの製作が中断される事態となったが、『ザ・クラウン』シーズン4は、その前に撮影を終えていたため年内の配信が可能になったとのこと。

The monarchy. Above all else. pic.twitter.com/Z4RPvzb32R