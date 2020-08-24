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[POINT #2]
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[POINT #3]
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styling_Minami Nosaki
hair ¡õ make-up_Tomoko Takano
model_NATANE
illustration_harupei
text_Maki Nagai
cooperation_AWABEES
¡Ê¥ê¥ó¥Í¥ë 2020Ç¯9·î¹æ¡Ëweb edit_FASHION BOX, Ayaki Ando[vivace]