中国で動画共有サイトやエンターテイメントコンテンツ事業を展開するbilibiliが、PS4とPC向けにリリースされている人気ゲーム『Fall Guys: Ultimate Knockout』(以下、Fall Guys)のモバイル版を同国で独占配信すると発表した。すでに中国向けの公式サイトをオープンしており、Android、iOS共に事前登録が始まっている。価格やリリース日、中国国外での展開などは明かされていない。

現地では8月22日ごろから、4GAMERSといった中国や台湾のメディアが相次いでモバイル版『Fall Guys』のパブリッシング権をbilibiliが獲得したと報道している。また中国のゲーム市場に詳しい業界アナリストのダニエル・アフマド氏がこれをTwitter上で伝え、The Vergeなどの英語圏メディアもこのニュースを報じた。

Chinese games and entertainment company Bilibili has secured the rights to publish a mobile version of Fall Guys: Ultimate Knockout in China. The game released for PC and PS4 on August 4, 2020 and has become a viral hit. #FallGuys https://t.co/BjElzemUGr pic.twitter.com/EBgYq3pck5

『Fall Guys』は、最大60人が参加してゴールを目指すアスレチックバトルロイヤルゲームだ。PlayStation Plusでリリース初日に無料配布され注目を集めたほか、すでにSteamだけでも200万本以上が販売された。SNSでも話題になり、今なおプレイヤー数が増加し続けている。

今回の発表以前から『Fall Guys』のモバイル版リリースはファンから熱望されており、その願いを逆手に取った詐欺行為も確認されている。公式Twitterアカウントは8月17日に、「『Fall Guys』のモバイル版の広告が表示された場合、それは詐欺です」と、モバイル版の存在を否定するコメントを出したばかりだ。

なお記事執筆時点で、欧米向けの公式TwitterアカウントやパブリッシャーのDevolver Digitalは今回の中国でのモバイル版『Fall Guys』発表について何も言及していない。

Fall Guys is only available on PC & PS4



If you see any ads for a mobile version they are scams



a) They're literally playing a video and pretending to play it

b) There's literally a mouse cursor on the screen

c) I don't want to live on this planet anymore

d) Yeet me into the sun pic.twitter.com/ZKfw5gVaqW