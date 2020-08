Netflixのアクション・ファンタジードラマ『シスター戦士』がシーズン2へ更新！

7月2日(木)にシーズン1が配信開始されたNetflix製作によるアクション・ファンタジードラマ『シスター戦士』が、2カ月もしないうちにシーズン2へ更新されたことが明らかとなった。米Deadlineが報じている。



『シスター戦士』はベン・ダンによるアメコミのドラマ化となり、主人公は死体安置所で目を覚ました19歳の孤児エヴァ。スーパーパワーを手にした彼女が、悪と闘うシスター(修道女)の秘密結社にとって大切な"ヘイローの担い手"に選ばれたことを知る。こうして修道女となったエヴァが悪と闘う姿が描かれる――。

クリエイター・ショーランナーを務めるのは、ホラー・ファンタジードラマ『ヴァン・ヘルシング』で製作総指揮を務め、『ゴースト・ウォーズ』と『コンティニアム CPS特捜班』で指揮を執ったサイモン・バリー。バリーが、『シスター戦士』の主要キャストが集結したバーチャル・リユニオンで、シーズン2への更新を発表していた。

Warrior Nun has been renewed for a second season -- watch the cast find out pic.twitter.com/FOFY4N4RhT