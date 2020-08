「反ニューノーマル」を呼びかける人々

「新型ウイルスはフェイクだ」「コロナはただの風邪」「パンデミックは政府とメディアが仕組んだもの」――このようなフレーズで「反ニューノーマル」を呼びかける動きが世界各国に飛び火しています。

日本では先日、「クラスターフェス」と称される「あえて密になる」イベントが開催され、山手線にノーマスクの集団が乗り込むなどしてアピールを行ない、Twitterを中心に炎上騒動に発展しました。

もちろん長期にわたる自粛疲れの反動といえる面がありますが、「ウイルスの存在を虚構」と捉えてニューノーマルを嘲笑う態度には、単なる「自然現象」に「人為的操作」を見い出そうとする心性が潜んでいます。

しかもこれは、コロナ禍が始まって以降、広まっている自然災害を人類に対する天罰のようなものと解釈する「天譴(てんけん)論」と非常に良く似ているのです。

両者に共通しているのは、「コロナ禍が何者かの意志によって作り出されたもの」であり、「わたしたちが知ることができない目的が隠されている」というある種の被害妄想なのです。

〔PHOTO〕gettyimages

「でっちあげ」「最大の陰謀論」…

英BBCは今年4月、アメリカで起こった反ロックダウンデモについて、「封鎖すべきじゃなかったんだ。でっちあげなんだから」「政府は新型ウイルスを利用して感染者数を水増ししていると思います」などという参加者の声を取り上げました(*1「『ウイルスはフェイクだ!』 米国で経済再開求めるデモ相次ぐ」2020年4月22日、BBC)。

欧州でもこのような現象が少しずつ先鋭化しており、8月にドイツで開催された「新型ウイルス対策の制限措置に抗議する『自由の日』と名付けられた大規模なデモ」には、極右から極左団体、陰謀論者など約2万人が参加したと報じており、「そのほとんどが鼻と口を覆うものを着用しておらず、同国で義務付けられている1.5メートル以上のソーシャル・ディスタンシングも守っていなかった」としています。デモ隊は「私たちが第2波だ」と叫びながら集結し、「新型ウイルスの流行は『最大の陰謀論』だと主張した」のです(*2「コロナ対策に抗議、デモで警察官約45人負傷 独ベルリン」2020年8月3日、AFP)。

日本でも小規模ながらこれらのデモに共鳴する人々が現れました。つい先日、東京・渋谷で開催された「クラスターフェス」はまさにその1つといえます。

「コロナはただの風邪」「密になろう」を合言葉に集まった参加者はマスクを着用せず、音楽の演奏や演説などを行ない、フェス終了後には思想を同じくするマスク未着用の人々が山手線に乗車し、一周する様子をYouTubeでライブ配信したりしていました。ほどなくネット炎上を起こしTwitterのトレンドに入るほどの事件になりました。

「パンデミックは5Gによるもの」というデマ

以上のように現在も世界各国では、程度の差こそあるものの、こうした発言を繰り返して「反自粛」「反マスク」「反ソーシャル・ディスタンス(社会距離)」を実行する人々が増加しています。

欧米諸国では、ロックダウンなどの私権制限について「自由の侵害」「基本的人権の無視」などといった文脈で批判する人々が主流ですが、「新型ウイルスは存在しない」といった陰謀論的な発想を持つ人々が少なからず含まれており、コロナ禍で浮き彫りになった政府に対する不信と自粛生活のストレス、同調圧力への反発などが絡んで事態をややこしくしています。

確かに、彼らが想像している通りコロナが嘘八百であるとすれば、マスク着用も距離を取ることも無意味であり、普段の生活に戻ることが唯一の正解になるでしょう。

しかし残念ながら、「新型ウイルスの流行」もそれに伴う死者や重症者、昨今話題の「コロナ後遺症」と総称される実態も現実であり、人と人が接触する限り感染リスクはなくなりません。

ならば、いっそのことパンデミックを無視できる程度にまで過小評価して、「新型ウイルスが存在しない新しい現実」を生きた方が楽なのも納得できる話ではないでしょうか。

そのための理路を上手くつなぎ合わせて、すっきりさせてくれるのが陰謀論的な思考なのです。

「パンデミックは5G(第5世代移動通信システム)によるもの」というデマがその最右翼といえます。

〔PHOTO〕gettyimages

通信施設から発せられる電波が新型ウイルスによる病状を悪化させているというものから、ウイルス自体が5Gの健康被害を覆い隠すためのフェイク、あるいは電波がウイルスを拡散させているというものまで様々なバリエーションがありますが、いずれも新興感染症の大流行という出来事の成り立ちに「自然の摂理」ではなく「人為の痕跡」を見い出そうとしているのです。

マイクロソフト創業者のビル・ゲイツが、新型コロナウイルスのワクチン接種で、マイクロチップを埋め込もうとしているといった陰謀論が典型ですが、「何者かが自分たちを恐るべき罠に仕掛けようとしている」というわけです。

新型コロナは「宇宙の計画」と断言?

その一方で、コロナ禍の初期から自然災害を人類に対する天罰のようなものと解釈する「天譴(てんけん)論」が国内外を問わず花盛りです。

ガイア理論の提唱者として知られるジェームズ・ラブロックは最近、英ガーディアン紙のインタビューで「地球上の人類の数が増えれば、人口を減少させるウイルスが出現する確率が高まる」などと述べ、それがわたしたちの人類の野放図な増加を抑制しようとする地球の「自己統制機能」であるとの認識を示しました(*3「James Lovelock: 'The biosphere and I are both in the last 1% of our lives'」2020年7月18日、The Guardian)。

地球温暖化や環境破壊によって新興感染症が発生しやすくなっていることは従来からある議論ですが、地球を「巨大な生命体」として捉えようとする見地からは科学的な因果関係よりも、「超越的な存在」からのメッセージといった「過剰な意味」を読み込んでしまいがちです。

ここから「ウイルスには意識がある」という物言いまでさほど遠くはありません。例えばチャネラーで有名なウィリアム・レーネンは、新型コロナウイルスは人類を霊的進化に導くための「宇宙の計画」だと断言しています(*4 ウィリアム・レーネン『アフターコロナと宇宙の計画』伊藤仁彦訳、ヒカルランド)。

このような思考とラブロックの人口抑制を図るガイア像には、濃度の違いはあれ「人知を超えた存在の意志」とでも評すべきものが想定されています。

人類が深層心理において最も恐れていること

「コロナは存在しない」または「コロナは天罰である」論の両者に通底しているのは、要するに「コロナ禍が何者かの意志によって作り出されたもの」であり、「わたしたちが知ることができない目的が隠されている」という被害妄想的なインスピレーションです。これは、あらゆる物事の背景に「何らかの主体的な存在」を探そうとする進化心理学の理論をなぞる言動でもあります。

認知科学者のダニエル・C・デネットは、それを「志向的な構え」と呼びました。

「志向的な構えとは、(人間、動物、人工物を問わず)ある対象の行動について、その実体を、『信念』や『欲求』を『考慮』して、主体的に『活動』を『選択』する合理的な活動主体と見なして解釈するという方策である」「志向的な構えとは、わたしたち人間がおたがいに対して持っている態度や観点であり、したがって、これを人間以外の他のものに当てはめるということ」(*5 ダニエル・C・デネット『心はどこにあるのか』土屋俊訳、ちくま学芸文庫)――デネットはこのように指摘し、わたしたちは長い進化の過程で、他者の心に対する関心を強め、内省的思考を身に付けた結果として、自然の事物に心や魂があるとするアニミズムへと発展したとします。これが現在も、わたしたちが世界を認識する際に用いられているというわけです。

かつて自然界の裏方として働く神々や妖精、トロール(小鬼)などの「主体」を幻視することがアニミズム的感受性であったとすれば、自然がコミュニケーション不可能な物理的対象となった結果として、昔ながらの思考の癖や構え自体は残存してしまうことから、わたしたちはその慣れ親しんだ感受性にならって今度は社会の内部、人間界の中に「主体」を幻視しようと欲しているのかもしれません。

つまり、古代において神々や妖精の仕業とすることで納得していたものが、現在ではイルミナティや5Gの仕業へとすることで納得しようとしているのです。

しかも、このような捉え方のベースには、どうもわたしたち人類が「特別な存在」であるとみなす傾向があります。これは、現代のヒューマニズム(人間至上主義)においても特徴的な「人間はこの世界にとって非常に重要な存在である」というナルシシズム的な認識の裏返しに過ぎません。

なかんずくわたしたちが深層心理において最も恐れているのは、歴史を変えるかもしれない未曾有のウイルス禍が、日々増え続ける膨大な犠牲者数や、インフォデミックによる世界的な狂騒も含めて、どこにも名指しできる「主体」はおらず、重大な意味を付与されているわけでもない(そもそも自然界は人類にとりわけ関心を払っているわけではない)という身も蓋もない事実なのかもしれません。

ただのアクシデントに端を発した災厄でしかないということになれば、「意味に餓えた」霊長類にとってあまりにも「意味を欠いている」からです。