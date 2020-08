【今週スタートの海外ドラマ】ついに『Lの世界』続編が日本上陸！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(8月24日〜)は、シーズン2の製作も決まっている『Lの世界』続編がついに日本上陸。映画も製作された『アレックス・ライダー』のドラマ版、映画『アベンジャーズ』シリーズのマーク・ラファロがエミー賞主演男優賞にノミネートされた米HBOの新作ドラマなどスタート。お見逃しなく!

8月24日(月)から8月30日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

8月25日(火)

■『トリンケット 〜小さな宝物〜』シーズン2(Netflix)

マーベル映画『デッドプール』のブリアナ・ヒルデブランド主演作。万引きがきっかけで、お金では買えない友情を手に入れたエロディー、タバサ、モウの3人は、暗い過去が未来に影を落とさぬように、互いを支え合う。





■『SMASH』シーズン1&2(Hulu)

スティーブン・スピルバーグ自らのアイデアから企画が始まり、長い年月を経て実現されたシリーズ。マンハッタンのブロードウェイを舞台に、ミュージカル製作の裏側を描いた話題のショービズ・サバイバル・ドラマ。キャサリン・マクフィーやデブラ・メッシング出演。





■『REIGN/クイーン・メアリー』(Hulu)

16世紀のフランス王宮を舞台に、実在したスコットランド女王メアリー・ステュアートの愛と運命を描く宮廷歴史ドラマ。女性たちが繰り広げる愛憎・陰謀・欲望が渦巻く命がけの戦い。華麗なロイヤルドレスなどの衣装と美男美女揃いの次世代スター俳優の熱演。

8月26日(水)

■23:00〜『アイ・ノウ・ディス・マッチ・イズ・トゥルー』(スターチャンネル)

映画『アベンジャーズ』シリーズのハルクことブルース・バナー役でお馴染みのマーク・ラファロが、一人二役で双子の兄弟を熱演し、高評価を得た米HBOの新作ドラマ。妄想型統合失調症を患う双子の兄トーマスを世話することを病床の母に誓ったドミニクの元に、兄が図書館で騒ぎを起こし病院に運ばれたという知らせが届く。その後、退院し施設に戻るはずだったトーマスが連れて行かれたのは悪名高い収容所だった。ドミニクは必死で助け出そうとするが...。

8月28日(金)

■『Lの世界 ジェネレーションQ』(Hulu)

2004年から6シーズン製作された『Lの世界』の続編。ロサンゼルスのシルバーレイクを舞台に、レズビアン、バイセクシャル、トランスジェンダーたちの恋愛やセックス、挫折や成功などの日常を描く。オリジナル版からジェニファー・ビールス(ベット・ポーター役)、レイシャ・ヘイリー(アリス・ピエゼッキー役)、キャサリン・メーニッヒ(シェーン・マッカチョン役)が出演。





■『コブラ会』シーズン1&2(Netflix)

80年代の大ヒット映画『ベスト・キッド』の続編ドラマ。あの空手大会から30年後、出世したダニエルとかつての対戦相手ジョニーのライバル関係が再燃! ジョニーは、イジメに悩む隣人の少年から格闘技術を伝授してほしいと頼まれ、「情けは無用」のモットーを掲げる残忍な道場「コブラ会」を復活させる。ラルフ・マッチオ(『アグリー・ベティ』)、ウィリアム・ザブカ(『ママと恋に落ちるまで』)らオリジナルキャスト出演。YouTube PremiumからNetflixへ引っ越し。





■『アレックス・ライダー』(U-NEXT)

全世界で2000万部以上を売り上げた世界的ベストセラーをドラマ化。叔父の死をきっかけに、特別なミッションのためMI6に採用された少年スパイの活躍と成長を描く。フランス・アルプス山脈内にあり雪に覆われたポイントブランクは、超裕福な家庭の問題児を更生させる施設とされているが、アレックスは校内で進行するある計画に気づく...。

8月30日(日)

■『ブラウン神父』シーズン5&6(Hulu)

映画『ハリー・ポッター』シリーズのロンのお父さん役でお馴染みのマーク・ウィリアムズが愛嬌たっぷりの神父になって事件を解決。傑作古典ミステリーに現代的アレンジを加えて映像化した英BBCの人気ドラマシリーズ。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

Netflix『トリンケット 〜小さな宝物〜』シーズン2/『コブラ会』/『SMASH』(c) 2013 Universal TV. All Rights Reserved./『REIGN/クイーン・メアリー』(c)2015 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved./『アイ・ノウ・ディス・マッチ・イズ・トゥルー』(c) 2020 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc./『Lの世界 ジェネレーションQ』 (c) 2019 "The L Word: Generation Q" Showtime Networks Inc. All Rights Reserved./『アレックス・ライダー』(c) 2020 Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved./『ブラウン神父』(c)BBC 2015