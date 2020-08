◆多部未華子、岩田剛典と“男女の関係”に

◆豪華キャストが集結

◆監督は?

【モデルプレス=2020/08/24】女優の多部未華子が、10月23日に公開される映画「空に住む」で主演を務めることが発表。EXILE/三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの岩田剛典らが共演する。郊外の小さな出版社に勤める直実は、両親の急死を受け止めきれないまま、叔父夫婦の計らいで大都会を見下ろすタワーマンションの高層階に住むことになった。長年の相棒・黒猫ハルとの暮らし、ワケアリ妊婦の後輩をはじめ気心のしれた仲間に囲まれた職場、それでも喪失感を抱え、浮遊するように生きる直実の前に現れたのは、同じマンションに住むスター俳優・時戸森則だった。直実は、彼との夢のような逢瀬に溺れながら、仕事、人生、そして愛の狭間で揺れ続ける。両親が急死し、孤独を抱える主人公・直実を演じる多部は、迷い傷つきながらも確かな選択をして変わっていく女性の心理を深く掘り下げ、新たな魅力を発揮。直実と同じタワーマンションに暮らし、偶然の出会いから直実と男女の関係になっていく時戸森則を岩田が担当。今までにない「悪い男」を魅力的に演じている。また、直実の後輩で複雑な事情を抱えた妊婦・愛子として岸井ゆきの、何不自由なく暮らすもどこか空虚さを感じ、直実に何かと世話を焼く叔母・明日子として美村里江が出演。直実をタワーマンションに迎え入れた叔父・雅博役に鶴見辰吾、出版社・社長役に岩下尚史、出版社・上司役に、高橋洋(※「高」は正式には「はしごだか」)、愛子と関係を持つ作家・吉田役に大森南朋が起用された。さらに、直実が出会う不思議な男性役に永瀬正敏、直実の住むタワーマンションのコンシェルジュ役に柄本明など、実力派キャストが名を連ねる。そして、今作の監督は青山真治氏。7年ぶりの長編新作となる今作で映し出されるのは、主人公の人生を主軸にしながら、異なる境遇で悩みを抱える20代から30代女性たち。両親との死別、妊娠、出産など、現代女性の人生のターニングポイントに迫る様々なドラマと、彼女たちを支える人々の感情の機微や葛藤が、青山の手腕によってエチュードの様に丁寧に描かれる。ストーリーの原点となったのは、作詞家・小竹正人氏が手掛けた小説「空に住む」(2013年刊・講談社)。原作と共に誕生した楽曲「空に住む〜Living in your sky〜」を三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEが担当し、小説と楽曲が同時にリリースされたことでも話題を集めた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】