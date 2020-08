女優の多部未華子が、『EUREKA ユリイカ』『共喰い』などで知られる青山真治監督の7年ぶりとなる長編映画『空に住む』で主演を務めることが明らかになった。現在放送中のドラマ「私の家政夫ナギサさん」(TBS系)で多部と共演している大森南朋のほか、岸井ゆきの、美村里江、岩田剛典ら豪華キャストが集結し、10月23日に公開される。

多部が演じるのは、郊外の小さな出版社で働く主人公の直実。両親の急死を受け止めきれない彼女は、叔父夫婦の計らいによって大都会を見下ろすタワーマンションで長年の相棒である黒猫のハルと暮らすことになる。喪失感を抱えたまま日々を過ごす直実だったが、同じマンションに住むスター俳優・時戸森則と出会ったことで物語は動き出す。彼との夢のような逢瀬に溺れながら、仕事や人生、愛の狭間で揺れ動く直実が、葛藤の末に下した決断とは……。

直実と男女の関係になっていくスター俳優・時戸森則にふんするのは、EXILE/三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE の岩田剛典。俳優として多数のドラマや映画で活躍する岩田だが、本作ではこれまでにない“悪い男”を魅力的に演じる。

また、直実の後輩で複雑な事情を抱えた妊婦・愛子役で岸井ゆきの、直実の世話を焼く叔母・明日子役で美村里江、直実をタワマンに迎え入れた叔父・雅博役で鶴見辰吾が出演。さらに、直実が務める出版社の社長役で岩下尚史、出版社の上司役で高橋洋(※「高」ははしごだか)、愛子と関係を持つ作家の吉田役で大森南朋、直実が出会う不思議な男性役で永瀬正敏、タワマンのコンシェルジュ役で柄本明が名を連ねている。

原作は、EXILEや小泉今日子など数多くのアーティストの歌詞を手掛けてきた作詞家・小竹正人の同名小説。原作と共に誕生した楽曲「空に住む〜Living in your sky〜」が主題歌となっており、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの歌声が映画を彩る。(編集部・吉田唯)

コメント全文

■青山真治監督

脚本から公開まで足かけ四年、ああでもないこうでもない、それがダメならこうだ、もはや絶望という時期もありました。すると救いの神が舞い降りて、高層マンションのてっぺんからTake it easy manと厳かに言われるのです。だから私はこの映画を愛している。誰にもばれないように、ひとり静かに愛するのです。

■小竹正人(原作者)

無我夢中で書いた小説と泣きながら書いた歌詞が青山真治監督のおかげで報われました。原作に息を吹き込むかのように多部未華子さんが主人公を奥深く演じてくれています。忘れそうになっていた幸せと忘れてはいけない悲しみを思い出し、宝物がまたひとつ増えたような気持ちです。映画制作と主題歌制作に関わってくださった全ての方に感謝します。