京都アニメーション制作のアニメ「Free!」シリーズの完全新作劇場版が2021年公開に決まり、ティザーPVとビジュアルが披露された。

「Free!」は、水泳に打ち込む若者たちの姿を描く人気シリーズ。2013年のテレビシリーズ第1期、14年の第2期は岩鳶高校水泳部を中心に物語が展開され、18年の第3期は主人公・七瀬遙(CV:島崎信長)らが大学に進学。劇場版はこれまでに、第1期の前日譚をつづった「映画 ハイ☆スピード! -Free! Starting Days-」、テレビシリーズを再構築した3作品、第2期と第3期の間の出来事を描いた「特別版 Free!-Take Your Marks-」が制作されている。

完全新作劇場版は、遙らが世界に挑む。ティザーPVは、迫力の水泳シーンとともに「手を伸ばせば届くところまできている」「確かめに行こう、この先に何があるのか」「飛び込もうぜ、未来へ!」という声が響き、終盤には、遙が「さあ、いくぞ!」と闘志を燃やす場面が映し出される。ティザービジュアルも、璃々しい表情の遙の姿を収めている。

さらに、シリーズ過去作をまとめた動画「今からでもわかるFree!シリーズ vol.2」(https://youtu.be/69p-nLoyHsw)も公開。テレビシリーズ第3期「Free!-Dive to the Future-」と「劇場版 Free!-Road to the World-夢」を振り返っている。