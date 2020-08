Gizmochinaが、「AppleはiPhone12発売後に、iPhone11を549ドル(約58,800円)に値下げして販売を継続する可能性があるようだ」と伝えています。

「iPhone12発売後にiPhone11 ProシリーズおよびiPhone XRは販売終了、iPhone11の価格は549ドル(約58,800円)になる」とのツイートを、Gizmochinaが紹介しています。



Apple to discontinue iPhone XR and iPhone 11 Pro models after iPhone 12 launch.

iPhone 11 at $549

— iAppleTimes (@iAppleTimes) August 20, 2020