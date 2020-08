今年も地上波や衛星放送などで幾度となく放送され、何度も見たのにまたまた見入ってしまう『バック・トゥ・ザ・フューチャー』3部作。主人公マーティの宿敵ビフのモデルがドナルド・トランプだったり、いまだに展示会でもデロリアン号が展示されると注目を浴びるなど、その話題性と人気は衰え知らずだが、この名作もついに4K化が発表された。『バック・トゥ・ザ・フューチャー トリロジー 35th アニバーサリー・エディション 4K Ultra HD + ブルーレイ』(¥15,800/税別)が2020年10月21日に発売される。今回はダブルデジパック&アウターケース付きの永久保存仕様で、映像も4K UHDマスターの制作にあたり4K素材を基にリマスターを実施。音声も立体音場DTS:X7.1chの英語音声と、DTS-MA5.1chの日本語音声を収録。日本語吹き替えは、2015年に発売された30thアニバーサリー版に収録された日本テレビ「金曜ロードSHOW!」版、テレビ朝日「日曜洋画劇場版」に加え、 宮川一朗太による「BSジャパン版」を追加収録する。特典も「The Hollywood Museum Goes BACK TO THE FUTURE」 「BACK TO THE FUTURE: THE MUSICAL Behind the Scenes」「An Alternate Future: Lost Audition Tapes」「Could You Survive The Movies? BACK TO THE FUTURE」(原題)の1時間を超える新たな特典が追加される。合計7枚総収録時間342分。この秋、ご家族揃ってホームシアターでぜひご堪能を! (文:fy7d)【関連記事】