グランドシネマサンシャイン(池袋)で開催中のアニメーション映画特集「Anime! Anime!! Anime!!!」の追加ラインナップ6作品が発表された。「うた☆プリ」や「ラブライブ!」の劇場版などが8月31日より順次上映される。

「Anime! Anime!! Anime!!!」は8月21日から開催中で、『ルパン三世 ルパンVS複製人間(クローン)』(1978)、『ルパン三世 カリオストロの城』(1979)、『時をかける少女』(2006)の順次上映が決まっている。

今回は、追加で6作品がラインナップ。『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム』(2019)、『ラブライブ!The School Idol Movie』(2015)、『ラブライブ!サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Rainbow』(2019)のほか、『BLAME!』(2017)、『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 −永遠と自動手記人形−』(2019)、『若おかみは小学生!』(2018)が上映される。

一部の上映回では、シネマサンシャインオリジナル規格のプレミアムシアター「BESTIA(ベスティア)」での上映を予定。新型コロナウイルス感染拡大防止として実施されている対策内容は、同館のホームページで確認できる。(編集部・小松芙未)

追加上映スケジュールは下記の通り。

8月31日(月)〜9月3日(木)『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム』

9月4日(金)〜『ラブライブ!The School Idol Movie』『ラブライブ!サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Rainbow』

9月5日(土)、6日(日)『BLAME!』【DOLBY ATMOS版】※BESTIA上映

9月11日(金)〜9月17日(木)『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 −永遠と自動手記人形−』

9月18日(金)〜9月24日(木)『若おかみは小学生!』