µð¿Í¡¦µÜËÜÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤¬¡Öµ´¡×¤Ë¡ª¡¡½é²ó±ê¾å¡¦ÅÄ¸ý¤¬£¶²ó¤Þ¤Çà»Ä¶ÈÅêµåá
¡¡µð¿Í¤ÎµÜËÜÏÂÃÎÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬£²£±Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç½é²ó¤Ë£µ¼ºÅÀ¤È±ê¾å¤·¤¿ÅÄ¸ýÎïÅÍÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤Ë¥«¥ß¥Ê¥ê¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë£µÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿ÅÄ¸ý¤Ë¡¢µÜËÜ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ò»È¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø²¿¤È¤«¤·¤í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÅÄ¸ý¤Ï£²²ó°Ê¹ß¡¢Î©¤ÁÄ¾¤ë¤È£¶²ó£±£±£´µå£¸°ÂÂÇ£¶¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£ÅÄ¸ý¤ÎÇ´Åê¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ï¸°Ã«¤ÈµÜ¹ñ°Ê³°¡¢²¹Â¸¤Ç¤¤¿¡£¡Ö³å¤òÆþ¤ì¡¢£²²ó°Ê¹ß¡¢Î©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼¡²ó¤ÏºÇ½é¤«¤é¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤í¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ±¥³¡¼¥Á¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡¸¶´ÆÆÄ¤â¡ÖÈà¤Ë¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¥¦¥Á¤Î£²ÈÖ¼ê¡¢£³ÈÖ¼ê¤°¤é¤¤¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤Èº¸ÏÓ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡µÜËÜ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö£¶Ï¢Àï¤ÎÆ¬¤Ï¡Ê¿ûÌî¡ËÃÒÇ·¡¢¥¨¡¼¥¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»Ä¤ê£³Ï¢Àï¤ÎÆ¬¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤È¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢ÅÄ¸ý¤Ë·ë²Ì¤òµá¤á¤¿¡£