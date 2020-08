『LOST』のあの人登場！『MACGYVER／マクガイバー』シーズン4が日本初放送

科学の知識と機転を利かせて、あらゆるミッションを遂行していくマクガイバーの活躍を描く痛快アクションドラマ『MACGYVER/マクガイバー』。本国アメリカで今年2月から放送された待望のシーズン4が日本初放送決定。

80年代に一世を風靡した『冒険野郎マクガイバー』をリブートした本作。シーズン3でオリジナルキャストのジョージ・イーズ演じるジャックがチームを離れたが、新キャストとして加わったデジ役のレヴィー・トラン(『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』)が、シーズン4からレギュラーに昇格。さらに、『LOST』のデズモンド・ヒューム役や、『The 100/ハンドレッド』のマーカス・ケイン役で知られるヘンリー・イアン・キュージックが今シーズンよりレギュラー出演する。ド派手でセレブ気質の元軍人ラス役で嘘を見極める能力を持つ彼は高い知性を誇り、人の心を操ることが得意という。

新たなキャストが加わったシーズン4は、"あれから"1年半後。アンガス・マクガイバー(愛称マック)の前に、元秘密情報部(MI6)のメンバーで現在は軍事会社を運営しているラス・テイラーが現れる。マックは悪い噂で彼のことを知っていた。しかし、彼から聞かされたのは、マックと一緒に闘ってきたチームメンバーが悲惨な生活を強いられていることだった。そして、今抱えている問題を解決するためマックをスカウトしにやってきた。

一度はラスの誘いを断るも、危険な生物兵器が闇市場で売りに出され、それが買い手に渡ってしまい大規模なテロが起きかねない状況だと聞き、マックは動き出す。

主人公アンガス・マクガイバー役のルーカス・ティル(声:宮野真守)をはじめ、ライリー役のトリスティン・メイズ(声:永宝千晶)、ボーザー役のジャスティン・ハイアーズ(声:安田裕)マティ役のメレディス・イートン(声:小宮和枝)らが引き続き出演する。

また、『スタートレック/ヴォイジャー』のセブン・オブ・ナイン役で知られ、『スター・トレック:ピカード』に同役で復帰したジェリ・ライアンがマックの叔母グウェンドリン・ヘイズを演じ、複数話にわたって出演。製作総指揮を務めるピーター・レンコフは、ジェリが演じる役どころについて「グウェンドリン・ヘイズはマックの叔母であり、死んだと思われていた元諜報機関DXSのエージェント。マックは彼女が存在していることを全く知らなかったが、彼女はいつも密かに甥マックの人生を追っていた。叔母の存在によって、ファンはこれまでに目にしたことがないマックの一面を見ることになるだろう」と語る。

その他、テイト・ドノヴァン(『The O.C.』)、ジョシュア・レナード(『SCORPION/スコーピオン』)、ジェームズ・キャリス(『バトルスター・ギャラクティカ』)、ザンダー・バークレイ(『24 TWENTY FOUR』)らがゲスト出演する。

『MACGYVER/マクガイバー』シーズン4 放送情報

スーパー!ドラマTVにて(全13話)

10月14日(水)22:00より日本初放送

【二カ国語版】毎週水曜日 22:00ほか

【字幕版】毎週水曜日 24:00ほか

(海外ドラマNAVI)

Photo:『MACGYVER/マクガイバー』シーズン4 CBS (c) MMXX CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Photo:Mark Hill/ (c) MMXX CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.