『ワイルド・スピード』×『HAWAII FIVE-0』スタッフが贈るアクションドラマ『私立探偵マグナム』リリース決定！

特殊部隊上がりのイケメン探偵が真っ赤なフェラーリでハワイを駆け抜ける、『ワイルド・スピード』×『HAWAII FIVE-0』のスタッフが贈るリゾート系アクション・エンターテイメント『私立探偵マグナム』のDVDリリース日が決定した。

『HAWAII FIVE-0』のピーター・M・レンコフと『ワイルド・スピード』シリーズのジャスティン・リンという二人のヒットメイカーが製作総指揮を担当。『HAWAII FIVE-0』とはクロスオーバーで互いのキャラクターが登場し合うなど、コラボレーションにも注目の作品だ。そしてシリーズ第1話は、リン自らメガホンを取っている。

本作は、1980年代にトム・セレック主演で大人気を博したドラマのリブート版。元海軍特殊部隊出身のトーマス・マグナムが赤いフェラーリを乗り回し、ハワイで巻き起こる様々な事件を解決する姿を描く。勧善懲悪のわかりやすい展開で、主人公が強く、カーチェイスもあり、チームものとしての楽しさもあるほか、舞台がハワイゆえのリゾート感もたっぷり。本国アメリカではすでにシーズン3の製作も決定している。新たにマグナムを演じるのは、映画『スーサイド・スクワッド』のエル・ディアブロ役で知られるジェイ・ヘルナンデス。

オリジナルのファンならご存知だろうが、マグナムに欠かせないのが彼の乗る赤いフェラーリ。このリブート版ではよりシャープなデザインのフェラーリ488スパイダーへと進化する一方、第1話でオリジナル版の308GTSも登場するなど、ファンには嬉しい演出も見逃せない。

ハワイのオアフ島。かつて特殊部隊"ネイビー・シールズ"の一員だった探偵マグナムは、ベストセラー作家ロビン・マスターズの豪華な別荘のセキュリティ・コンサルタントも務め、別荘のゲストハウスに居候しながら、借りた真っ赤なフェラーリを走らせている。彼の仲間は、豪邸の管理をマスターズから任されている執事ヒギンズ、いずれも元海兵隊である、ナイトクラブ経営者リックと、観光客向けツアーのヘリ・パイロット"TC"。特に、アフガニスタンでともに捕虜になったことがあるマグナム、リック、TCの絆は固く、時には海外に飛んで危険度Aクラスのミッションに挑む名トリオ。また、ハワイ州知事が直轄する犯罪捜査班"ファイブ・オー"の関係者に助けられることも多い。マグナムは、元戦友が殺された事件、高価なマグロが某国スパイに盗まれた事件、ヒギンズの親友が殺された事件など、数々のミステリアスなケースに直面。ハワイの雄大な陸・海・空で、マグナムと仲間たちは激烈バトルに突入していく!

■『私立探偵マグナム』商品情報

<セル>

DVD-BOX(8,800円+税)...11月6日(金)発売

<レンタル>

Vol.1〜5...10月21日(水)レンタル開始

Vol.6〜10...11月6日(金)レンタル開始

発売・販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント

Photo:

『私立探偵マグナム』

© 2018 CBS Studios Inc. and Universal Television LLC. All Rights Reserved.