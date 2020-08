新型コロナウイルスのパンデミックが世界中で問題となっている中、多くの人々が マスク を着けてウイルスの拡散を防ごうとしています。ところが、中には「人間にはマスクを着けない権利がある」と主張し、かたくなにマスクの着用を拒否する人々もいます。オーストラリア・ クイーンズランド大学 の「Critical Thinking Project」で研究員を務めるLuke Zaphir氏は、こうした人々を「偽善的」だと指摘して、偽善的な人々の問題点を挙げています。With rights come responsibilities: how coronavirus is a pandemic of hypocrisyhttps://theconversation.com/with-rights-come-responsibilities-how-coronavirus-is-a-pandemic-of-hypocrisy-144270マスクの着用を拒否する人々の多くは、「権力者がマスクの着用を義務づけるのは人間の権利を侵害しており、私にはマスクを着けない権利がある」と訴えています。そして、自分がマスクを着けなくても、周囲にいる人々が距離を取ったりマスクを着けたりすれば問題ないと主張します。しかしZaphir氏は、こうした人々は「偽善的」であると指摘して非難しています。Zaphir氏は「偽善」を「道徳的な一貫性がない状態」を指す言葉だと説明し、マスク着用を拒否する人の多くは「自分の権利が守られるべきだ」と主張しながら、「他の人の権利を守るべきだ」とは考えていないと述べています。国連の世界人権宣言第3条では、「すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する」と記されており、人々は安全に生きる権利を有しています。マスクの着用を拒否することはウイルスの拡散を引き起こし、他者の安全に生きる権利を脅かすため、マスクの着用拒否を訴える人の権利は認められないとZaphir氏は述べています。by Elvert Barnesマスクの着用を拒否する権利を訴える人々は、自らが主張する権利に伴う「責任」を無視しているとZaphir氏は指摘します。「自分の生きる権利」を望むならば「他人の生きる権利」に対する責任があり、「物を所有する権利」を叫ぶなら「他人の財産権」を尊重しなくてはならず、「公共スペースを使う権利」を主張するなら「他者と公共スペースを共有する」ことを認める必要があります。Zaphir氏は、「対応する責任なしに自分の権利を信じることは偽善的です」と述べました。きれいな空気や水を基本とする公衆衛生が維持されなければ人々は病気になり、経済は停滞し、愛する人々は亡くなってしまい、生活の質は大幅に低下します。偽善的な人々は自身の権利を抽象化して、「私には公の場でマスクを着けない権利がある」と主張するばかりですが、本心から「公衆衛生が崩壊しても構わない」と考えている人はまれです。偽善者の主張を抽象化せずに述べると、「私は公衆衛生の恩恵を喜んで受けますが、マスクを着けてそれを維持するつもりはありません」というものになるとZaphir氏は指摘。確かに人には「マスクを着けない権利」があるかもしれないと認めつつも、公衆衛生から恩恵を受けておきながらそれに対する責任を負わないことは偽善的だと非難しました。一体なぜ偽善者が生まれてしまうのかという問題について、「人間の思考の柔軟性が高すぎるため」だとZaphir氏は指摘。思考の柔軟性は多様な意見を受け入れる上で重要ですが、時には柔軟性が思考プロセスをゆがめてしまい、本来であれば相容れない2つの基準を維持してしまうとのこと。Zaphir氏は、「私たちが偽善的である時、私たちは不正を生み出します」と述べ、偽善的な行為や思考が正しい物事を失敗に終わらせ、人々を傷付けたり病気にしたりする可能性があると主張しています。たとえば、多くの独裁政権やファシストはまさに偽善者そのもので、「自分たちは国家安全保障や伝統、自由を守る存在だ」と主張しながら、人々を抑圧したり殺害したりして人々の安全や自由を侵害している点が偽善的です。マスクの着用を拒否する人に限らず、人間は抽象化した思考が得意なため、誰でも知らず知らずのうちに偽善的な思考に陥る危険があります。そうなることを避けるため、Zaphir氏は自分が信じる原則とそれに伴う責任を考え、より具体的な文脈に即して捉えることで、道徳的に一貫した思考を保つことができると述べています。