¾®ÃÓÅÔÀ¯¤Î±£ÊÃÂÎ¼Á ½Å¾É¼Ô¤Î·×¾åÊýË¡¤ò¡Ö¥³¥Ã¥½¥êÄûÀµ¡õ²á¾¯Êó¹ð¡×
¡¡¾ðÊó¸ø³«¤òÀ¯ºö¤Î¡Ö°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¡×¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¿¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Â¸µ¤ÎÅÔÀ¯¤Ç¿··¿¥³¥í¥Ê½Å¾É¼Ô¿ô¤ò¡È²á¾¯Êó¹ð¡É¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸üÏ«¾Ê¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤¹½Å¾É¼Ô¤ÎÄêµÁ¤Ï¡¢¡£É£Ã£Õ¡Ê½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ë¡¢¢¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¡¢££Å£Ã£Í£Ï¡Ê¿Í¹©¿´ÇÙÁõÃÖ¡Ë¡½¡½¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¡£ÅÔ¤Ï½Å¾É¼Ô¿ô¤ò¸øÉ½¤·»Ï¤á¤¿£´·î£²£·Æü¤«¤é¡¢¡¤ò½ü³°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¥´¥Þ¥«¥·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¥°¥í¥Ã¥¡¼¤Ê°ÂÇÜ¼óÁê ¾®ÃÓÃÎ»ö¤Î¡È²ÆµÙ¤ßË¸³²¡É¤ËÅÜ¤ê¿´Æ¬
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡£±£¹Æü¤ÎÅÔ¤Î½Å¾É¼Ô¿ô¤Ï£³£²¿Í¡£ÂçºåÉÜ¡Ê£·£²¿Í¡Ë¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤À¡£ÅÔ¤Ï½Å¾É¼Ô¤Ç¤Ê¤¤´µ¼Ô¤¬°ì»þÅª¤Ë£É£Ã£Õ¤ËÆþ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Î´ð½à¤òÆÈ¼«¤ËÊÑ¹¹¡£½Å¾É¼Ô¤«¤é£É£Ã£Õ´µ¼Ô¤ò½ü³°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö²¾¤Ë£É£Ã£Õ´µ¼Ô¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¡¢¶ËÃ¼¤Ë¿ô»ú¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆÈ¼«´ð½à¤ò½ä¤êÆóÅ¾»°Å¾¤¹¤ë¸ÀÆ°¤ÏÉÔ²Ä²ò¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅÔ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Å¾É¼Ô¿ô¤ÎÍó¤ò¤è¡¼¤¯¸«¤ë¤È¡¢¡ÒÆþ±¡´µ¼Ô¿ô¤Î¤¦¤Á¡¢¿Í¹©¸ÆµÛ´ï´ÉÍý¡Ê£Å£Ã£Í£Ï¤ò´Þ¤à¡Ë¤¬É¬Í×¤Ê´µ¼Ô¿ô¤ò·×¾å¡Ó¡Ò¾åµ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç½Å¾É´µ¼Ô¿ô¤Î·×¾å¤ò³«»Ï¤·¤¿£´·î£²£·Æü¤«¤éºîÀ®¡Ó¡½¡½¤È¤ÎÃí°Õ½ñ¤¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¸øÉ½³«»Ï¤«¤é¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¤Ï£··î£²£·Æü¤ËÌ©¤«¤ËÄûÀµ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¹ñ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢£É£Ã£Õ´µ¼Ô¤â½Å¾É¼Ô¤Ë´Þ¤á¤ëÆâÍÆ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥Ã¥½¥êÄûÀµ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÔÀ¯Ã´Åöµ¼Ô¤¬¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÅÔ¤Ë¡Ø¤Ê¤¼ÌÛ¤Ã¤Æ½¤Àµ¤·¤¿¤Î¤«¡Ù¤ÈÌä¤¤¤¿¤À¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¼ÂÌ³¾åÌäÂê¤ÏÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¥Î¥é¥ê¥¯¥é¥ê¤Ç¤¹¡££±£¹Æü¤Ï¡¢¹ñ¤Î´ð½à¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ£´·î£²£·Æü¤«¤é£É£Ã£Õ´µ¼Ô¤ò½ü³°¤·¤¿½Å¾É¼Ô¿ô¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤Ä¥¤ê¡¢¤½¤ÎÁ°Æü¤Ë¤Ï¡ØÃÙ¤¯¤È¤â£¶·î°Ê¹ß¤«¤é£É£Ã£Õ´µ¼Ô¤ò½ü³°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¡¢¿©¤¤°ã¤¦ÀâÌÀ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Å¾É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´µ¼Ô¤¬£É£Ã£Õ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç£É£Ã£Õ´µ¼Ô¤ò½ü³°¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢£É£Ã£Õ´µ¼Ô¤Î¤¦¤Á·Ú¾É¡¢ÃæÅù¾É¡¢½Å¾É¤Î´µ¼Ô¤Î¿ô»ú¤â¤½¤ì¤¾¤ì½Ð¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤³¤½¡¢¾®ÃÓÃÎ»ö¤Î¸À¤¦¡Ö°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¡×¤Î¾ðÊó¸ø³«¤À¤¬¡¢ÅÔ¤Ï¡ÖÆÈ¼«¤Î´ð½à¤È¤ÎÇ§¼±¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯ÊÛ¡£º£¤Î´ð½à¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¹ñ¤ËÊó¹ð¤òÂ³¤±¤ëÊý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃ´Åö¼Ô¤«¤éÀÞ¤êÊÖ¤¹¡×¤â²»º»ÂÁ¤Ê¤·
¡¡À¾Éð³Ø±à°å³Øµ»½ÑÀìÌç³Ø¹»Åìµþ¹»¹»Ä¹¤ÎÃæ¸¶±Ñ¿Ã»á¡Ê´¶À÷¾É³Ø¡Ë¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø£É£Ã£Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½Å¾É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Ï°ìÂÎ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½Å¾É¤À¤«¤é£É£Ã£Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¹ñ¤Î´ð½à¤ËÅý°ì¤·¤¿¤é¡¢½Å¾É¼Ô¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¡£´ð½à¤¬°ã¤¦¤È¡¢¹ñ¤ÈÅÔ¤Î´Ö¤Ç³ÎÊÝ¤¹¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤ë½Å¾É¼Ô¸þ¤±¤ÎÉÂ¾²¿ô¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Àµ³Î¤Ê´¶À÷¼ÂÂÖ¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤Ë¤â´ð½à¤ÎÅý°ì¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¤²Ã¸º¡¢¿ô¤Î¥´¥Þ¥«¥·¤Ï¤ä¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¡¡ÅÔ¤ËÆÈ¼«´ð½à¤Î·èÄê¥×¥í¥»¥¹¤ä£É£Ã£Õ´µ¼Ô¤Î¿ô¤Ê¤É¤òÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¡ÖÃ´Åö¼Ô¤«¤éÀÞ¤êÊÖ¤¹¡×¡Ê´¶À÷¾ÉÂÐºöÉô¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¤ê¡¢²»º»ÂÁ¤Ê¤·¡£¡¡¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÔÃÎ»ö¤Î²ñ¸«Ï¿¤Þ¤Ç½ñ¤´¹¤¨¡¢¥´¥Þ¥«¥·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¾®ÃÓÅÔÀ¯¤Ç¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¾®ÃÓÃÎ»ö¤¬ÅÔµÄ²ñ¼«Ì±ÅÞ¤ËÍá¤Ó¤»¤¿¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö±£ÊÃÂÎ¼Á¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤½¤Ã¤¯¤ê¤ªÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡£