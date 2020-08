嵐の相葉雅紀とフジテレビの永島優美アナウンサーの司会で、8月26日に放送される『2020FNS歌謡祭 夏』(フジテレビ系/8月26日18時30分)の第3弾出演アーティストが発表され、平手友梨奈、満島ひかり、浜崎あゆみ、BTSら9組が登場することが明らかになった。今年欅坂46を脱退した平手は、森山直太朗とコラボする。今回出演が発表されたのは、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、SEVENTEEN、東京事変、浜崎あゆみ、BTS、平手友梨奈、満島ひかり、RADWIMPSの9組。このうち、満島、東京事変、RADWIMPS、SEVENTEENの4組が『FNS歌謡祭』初出演となる。平手友梨奈は、森山直太朗の名曲「生きてることが辛いなら」にダンスでコラボレーションする。2017年の『FNS歌謡祭』での平井堅とのコラボレーションでも、平手のパフォーマンスは大きな話題を呼んだが、今回のコラボレーションもどのようなものになるか注目だ。満島ひかりは中島みゆきの名曲「ファイト!」を生放送で披露。2020年初のテレビ出演となる浜崎あゆみは、夏を盛り上げる名曲「You & Me」と新曲「Dreamed a Dream」、フジテレビ系放送の音楽番組に初出演となるRADWIMPSは話題の新曲「夏のせい」を、今年、再始動した東京事変は新曲「赤の同盟」と「女の子は誰でも」の2曲をそれぞれパフォーマンスする。また、BTSは、ミュージックビデオの再生回数が7億回を超え、世界中を沸かせた大ヒット曲「MIC Drop」をオリジナルの韓国語バージョンで、さらに世界の音楽チャートを席巻した新曲「Stay Gold」を披露する。日本でも音楽チャート1位を獲得し人気急上昇中のSEVENTEENは、世界が注目する新曲「24H」をテレビ初披露する。このほか、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEが高校生ダンス部と「Movin’ on」でコラボする企画や、GENERATIONS from EXILE TRIBEの片寄涼太と数原龍友が、ZONEの大ヒット曲「secret base〜君がくれたもの〜」、乃木坂46が、松田聖子の「夏の扉」を、Hey! Say! JUMPが先輩・KinKi Kidsの名曲「夏の王様」を披露することも明らかになった。『2020FNS歌謡祭 夏』は、フジテレビ系にて8月26日18時30分放送。