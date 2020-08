サマーアルバムの発売が続いていたが、その最後を飾るように元SISTERのヒョリンが、8月19日に2ndミニアルバム「SAY MY NAME」を発表した。ヒョリンは、2010年にデビューした4人組ガールズグループ「SISTAR」の元メンバーで、メインボーカルを担当。ビヨンセさながらの圧倒的な歌唱力とダンス、ビジュアルで人気を集め、1stミニアルバム「ALONE」、1stアルバム「SO COOL」、2ndアルバム「GIVE IT TO ME」などリリースを重ね、グループとしてのヒットはもとより、ソロアルバム「LOVE&HATE」もリリース。ドラマ『主君の太陽』の「Crazy of You」や、映画『アナと雪の女王』の「Let It Go」韓国版も担当するなど、韓国を代表するアーティストとなった。7年を経てSISTERが解散し個人事務所Bridgeを開設してからも、しっとりとした歌声でドラマ『花郎(ファラン)』の「お互いの涙になって」などの数々の作品で印象的なサウンドトラックを担当。また、過去にJYPエンターテインメントのオーディションで1位となり練習生になったがグループでのデビュー予定が白紙となった過去があったことから、2018年にJYP所属GOT7の「あなただけ」に参加したときは話題を集めた。今回は1月発売のシングル「Hug Me Silently (feat. Crucial Star) 」以来。ブルーのボブなど奇抜なヒョリンのビジュアルにも驚かされたが、このサマーアルバムで久々に彼女の歌声がアルバムとして聞けるのが楽しみだ。(文:fy7d)【関連記事】