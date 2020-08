View this post on Instagram

子供に戻って夏休み満喫したいなぁ🐚 これは多分小学校3年生ぐらいの時の夏休みに 長崎のおばあちゃんのとこに遊びに行った時の写真☀️ 今と服装があまり変わってない、、🤔 This was when I was about 11 year old at my grandmas in Nagasaki for summer vacation! Feels like I haven’t really changed much but I miss the childhood summer times💕