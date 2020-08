『The Batman(原題)』は、新型コロナウイルスの感染拡大により製作が中断された数多くのハリウッド作品の一つだが、カメラが再び回り始めるのはそう遠くなさそうだ。Varietyによると、同DC映画は9月にロンドンで製作が再開される予定だという。

この朗報は、『The Batman』と「ミッション:インポッシブル」シリーズの第7作や他のハリウッドのプロジェクトが、英国政府により撮影再開の許可が下りてから1カ月以上経った後に報じられた。

Varietyによると、マット・リーヴス監督は製作中断前に7週間分の撮影を完了し、約3カ月分の撮影が残っているとのこと。それを念頭に置いて、ワーナー・ブラザースが『The Batman』の全米公開日を、2021年6月25日から2021年10月1日まで延期することを選択したことは少し驚きだ。今後に予定通り進んでも、主な撮影は2020年後半まで終わらないからだ。

9月のスケジュールは、英国における感染拡大の状況と現在の安全ガイドラインに応じて変化する可能性があるが、すでに製作スタッフがロンドンで撮影セットの設営を始めたと伝えられている。またVarietyは、すでに『The Matrix 4(原題)』の撮影がベルリンで再開されたことを指摘していることから、『The Batman』にとって良い前兆と見てよさそうだ。

『The Batman』と「ミッション:インポッシブル」の続編の他に、英国で製作が中断された主な映画は『Fantastic Beasts and Where to Find Them(原題)』とディズニーのリメイクとなる実写版映画『リトル・マーメイド』、ユニバーサルの『Jurassic World: Dominion(原題)』で、ほぼ4カ月の製作中断を経て7月にパインウッド・スタジオで撮影が再開された。

『The Batman』に主演するロバート・パティンソンは、映画のために肉体作りを何もしていないと冗談交じりに語っていたが、最近、自分が取り組んでいる厳しいエクササイズやダイエットの計画を明かしていた。

バットマンのファンは、近いうちに『The Batman』の最新映像を目にできるのではないだろうか。ワーナー・ブラザースが、7月31日に全米公開される予定だった『TENET テネット』の上映前にワーナーの待機作のプレビューを流すと明かし、パティンソンが両作に出演していることから、そのプレビューには『The Batman』が含まれている可能性が高いからだ。またワーナーは、日本時間8月23日に開催されるComic-ConスタイルのDCファンドームについても発表し、『The Batman』をはじめとする今後に公開されるDC映画のパネルや映像がリリースされる予定だ。