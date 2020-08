View this post on Instagram

私たちはどうかしている第2話!! 今夜22時から!! これは七桜ちゃんの中学制服in石川!! 今まで、舞台挨拶以外の撮影現場に 両親が見学に来たことはなかったのですが、地元での撮影ということで、家族がはじめて見に来てくれました。 不思議でしたが、なんだか嬉しかったです。