『ウエストワールド』シーズン3から吹替版参戦！加瀬康之と山路和弘のコメント到着

Amazon Prime Videoチャンネル「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」で配信中の大人気ドラマ『ウエストワールド』。新型コロナウイルスの影響で延期となっていたシーズン3の吹替版が、満を持して9月23日(水)より配信スタートとなることが決定した。その吹替版で新キャラクターを演じる加瀬康之、山路和弘のコメントが到着したので先行でご紹介しよう。

マイケル・クライトン(『ジュラシック・パーク』『ER 緊急救命室』)が監督・脚本を担当した1973年の同名映画を元に、J・J・エイブラムス(『スター・ウォーズ』シリーズ)とジョナサン・ノーラン(『ダークナイト』)が製作総指揮を手掛ける本作。西部劇や日本の時代劇などの世界を再現したテーマパークを舞台に、そのパークで働いていた人工知能(AI)を持ったアンドロイドの反乱を描いている。

海外ドラマファンにとって、加瀬は『ヴァンパイア・ダイアリーズ』のステファン役や、『NCIS:ニューオーリンズ』のクリス役、『グレイズ・アナトミー』のジョージ役でおなじみ。そして山路といえば、『HAWAII FIVE-0』のダノ役や『刑事フォイル』のフォイル役で知られている。







シーズン3で加瀬が演じるのは、建設労働者という表の顔を持ちながら、裏では危険な仕事に手を染めている謎のキャラクター、ケイレブ(『ブレイキング・バッド』のアーロン・ポール)。一方の山路が演じるのは、メイヴにドロレスを殺すように依頼するセラック(『ブラック・スワン』のヴァンサン・カッセル)。二人の貴重なインタビューは以下の通り。

<加瀬康之>

――新キャラクターとして"ウエストワールド・ファミリー"に参加されての、率直なご感想をお聞かせください。

大変光栄です! すでに字幕版でシーズン3も視聴済です! まだ全員のキャストとはこのご時世なので会えていませんが、みんな温かく迎えてくれて、とても感謝してます!

――本作の魅力とは?

作品全体のクオリティと役者さんの素晴らしい演技と個性じゃないでしょうか。吹替版でもそこを大切にして作っていると思います。

――ケイレブは今シーズンのキーとなる役ですが、演じる上での工夫、役作りの苦労などはありますか?

アーロン・ポール氏を担当するのは初めてではなかったので(※編集注:『ラスト・ハウス・オン・ザ・レフト -鮮血の美学-』と『ニード・フォー・スピード』でも担当)、すんなり入れました。彼の演技を邪魔しないように自分なりのケイレブを出すことを心がけてます。

――本作のように好きな時代と場所に行けるとしたら、どこがいいですか?

もう一度バブリーだった頃の日本に行ってみたいかなぁ(笑)

――ご自身の役のほかに好きなキャラクターはいますか?

この質問は難しい! どのキャラクターも魅力的ですねぇ...。う〜ん、ドロレスとメイヴとウィリアムかなぁ。ムズっ! 理由は、このキャラクターたちに感情移入して観てたんでしょうね、きっと!(笑)

――吹替版で注目してもらいたい点は?

とにかく、まだご覧でない方はシーズン1から観てください! シーズン3では世界観がガラッと変わりますが、最初から見て頂ければ、絶対ハマること間違いなしです!

――新型コロナウイルスの影響でシーズン3の吹替版の放送・配信が延期となっていましたが、待ちわびた視聴者の皆様にメッセージをお願いします。

多分、一番待ちわびてるのはこの僕です!(笑) 新型コロナで不安な毎日を過ごしてる方も多いと思います。この作品を通して、少しでもみなさんの力になれればいいなと思ってます。ぜひ、『ウエストワールド』にハマってください!



<山路和弘>

――新キャラクターとして"ウエストワールド・ファミリー"に参加されての、率直なご感想をお聞かせください。

まず一つはファミリーとして新たに加えていただいたことに対する感謝。そして喜びです。

――本作の魅力とは?

収録を通して皆様と探っていこうと思っております。

――セラックは今シーズンのキーとなる役ですが、演じる上での工夫、役作りの苦労などはありますか?

微妙に上品な悪が造れれば良いな...と。

――本作のように好きな時代と場所に行けるとしたら、どこがいいですか?

イスラム帝国の頃のエルサレムへ。

――ご自身の役のほかに好きなキャラクターはいますか?

ムサシ。恥ずかしながら単純に真田(広之)ファン。一段と英語に磨きがかかっている。

――吹替版で注目してもらいたい点は?

ヴァンサン・カッセルのあの切り替えの速い芝居に私がついていけているか...を。

――新型コロナウイルスの影響でシーズン3の吹替版の放送・配信が延期となっていましたが、待ちわびた視聴者の皆様にメッセージをお願いします。

前知識なく私はこの作品と出会い、訳もなく引き込まれ息もつけなかった。初めての方、そして「私は全て解っている」という方も。やはりこれはとてつもない作品です。ぜひっ!!

■『ウエストワールド』シーズン3(吹替版)放送・配信情報

<配信>

【Amazon Prime Videoチャンネル 「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」】

・字幕版:全話絶賛配信中

・吹替版:9月23日(水)より配信開始

視聴サイトはこちら

<放送>

【BS10 スターチャンネル】

・吹替版:スターチャンネル3にて9月22日(火・祝)22:00スタート

