ワーナー ブラザース ジャパン合同会社は20日、DC最大級のバーチャルファンイベント「DC FanDome（DCファンドーム）」を、8月23日と9月13日の2部構成で開催すると発表した。イベントは当初、日本時間23日午前2時から24時間限定での実施を予定していたが、コンテンツ内容拡大により急遽変更となった。

「DCファンドーム」は、DCコミックスに関連する映画、ドラマ、ゲームなどの最新情報を公開する無料参加型バーチャルイベント。特設サイトから閲覧できるバーチャルテーマパークは、「Hall of Heroes（ホール・オブ・ヒーローズ）」を中心に「DCウォッチバース」「DC“ユー”バース」「DCキッズバース」「DCインサイダーバース」「DCファンバース」といった計6つエリアで構成されている。

日本時間8月23日午前2時からは、第1弾「DCファンドーム：ホール・オブ・ヒーローズ」を配信。メインステージ「ホール・オブ・ヒーローズ」で実施されるトークセッションなどが視聴可能で、『ワンダーウーマン 1984』『ザ・フラッシュ（原題） / The Flash』『ブラックアダム（原題） / Black Adam』『ザ・バットマン（原題） / The Batman』など、DC新作映画の最新情報が一挙に公開される。

第2弾 「DCファンドーム：ディスカバー・マルチバース」は、日本時間9月13日午前2時（予定）から開催。「DCウォッチバース」「DC“ユー”バース」「DCキッズバース」「DCインサイダーバース」「DCファンバース」のコンテンツが視聴可能で、100時間以上に及ぶプログラム内容を予定している。歌舞伎俳優の尾上松也、映画監督の樋口真嗣らが出演する日本オリジナルコンテンツ「DCファンドーム：日本から世界へ！ メイド・イン・ジャパンなDCの魅力大解剖！」も同日配信される。

なお「DCファンドーム」のコンテンツは、日本語を含む9つの言語に対応しており、全てのデバイスからアクセス可能だ。両日のラインナップ及びタイムテーブルは、イベント公式ホームページから確認できる。（編集部・倉本拓弥）

第1弾「DCファンドーム：ホール・オブ・ヒーローズ」は日本時間8月23日午前2時から24日午前2時まで開催

第2弾「DCファンドーム：ディスカバー・マルチバース」は日本時間9月13日午前2時から14日午前2時まで開催（予定）