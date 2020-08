電気グルーヴの新曲MVも初公開！ FUJI ROCK’20はYouTubeでシェア

毎年恒例の自然との共生を目指す日本最大級の野外ロックフェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL」。今年は苗場での開催は延期となったが、代替企画としてプレゼントキャンペーンや「フェスゴハン@HOME」と題したフェスごはんのレシピ動画の公開、各種テレビ放送企画などで溜まった鬱憤を晴らしたロックファンも多いことだろう。いよいよその中心である、開催予定と同じ8月21日から23日の3日間に公開される特別ライブ番組「FUJI ROCK FESTIVAL’20 LIVE ON YOUTUBE」の配信が迫ってきた。これは、2019年までの過去のライブ映像を中心に編集したライブ番組で、FUJI ROCK公式YouTubeチャンネルを通じて配信される。登場アーティストは、The Chemical Brothers、電気グルーヴ、忌野清志郎、MAN WITH A MISSION、サカナクション、サンボマスター、椎名林檎、SIA、Radiohead、Red Hot Chili Peppers等々。今年ヘッドライナーとして出演予定だった電気グルーヴの新曲「Set you Free」ミュージックビデオも初公開となる。配信中は、YouTube のスーパーチャット機能(投げ銭)を使った寄付を募り、一部手数料を引いた全額がMusic Cross Aid、国境なき医師団へと贈られる。また、新人アーティストの登竜門となる「ROOKIE A GO-GO」出演バンドオーディションに勝ち残った6組(Bearwear、SARM、GAME CENTER、MÖSHI、草田一駿、American Dream Express)のパフォーマンスも、事前収録した映像が配信される。出演バンドの中から1組が来年のフジロックメインステージへの出演者になるという恒例の「来年目指すはメインステージ」企画は、今年はこのYouTubeで配信されるライブパフォーマンス映像へWEB投票で決定されるので、こちらもふるって参加されたい(投票期間は10月31日まで)。いよいよ目前に迫った今年のフジロック。公式チャンネルに登録しライブの配信など最新情報をチェックだ!(文:fy7d)[配信日時]●DAY1=8月21日20:00〜(リピート配信8月22日9:00〜)●DAY2=8月22日18:00〜(リピート配信8月23日7:00〜)●DAY3=8月23日18:00〜(リピート配信8月24日7:00〜)【関連記事】