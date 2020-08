家で過ごす時間が増えている今、ほしいのは前向きな気持ちになれるアイテム!スターバックスのオンラインショップでは“スタバロス”が解消する、“店の雰囲気をそのまま味わえるアイテム”を購入できるので、ピックアップして紹介しよう。

【写真】店舗で使用しているものと同じロゴマグも購入可能!

■サイレンロゴを型押し!【ロゴマグ 310ml】

「ロゴマグ(310ml)」(950円)は、お店で使用しているものと同じマグカップ。白いボディにスターバックスのロゴがあしらわれたシンプルなアイテムだ。ハンドル上部に刻まれた、サイズを示すShortの「S」の文字もポイントとなっている。自分で作ったコーヒーをいれると、自宅でスターバックス気分が楽しめる!

■まるでペーパーカップ!【ステンレス ToGoロゴタンブラーマットホワイト 350ml】

「ステンレス ToGoロゴタンブラーマットホワイト 350ml」(2670円)は、ペーパーカップのようなマットな質感のタンブラー。ドリンクを注ぎやすい広い口径は、洗いやすく、氷を入れる際にも便利だ。真空二重構造ステンレスなので、保温・保冷性に優れている。同じデザインでサイズ違いもあり。ペーパーカップで飲むときと近い味わいを楽しめるのが嬉しい。

■日本を象徴するものがアイコンに!【You Are Here Collection マグJAPAN 414ml】

「You Are Here Collection マグJAPAN(414ml)」(1800円)が、世界20カ国以上で展開されている「You Are Here Collection」シリーズに日本が仲間入り。日本を象徴するさくらやお寿司などをアイコニックにデザインしたマグカップで、マグ内側の赤色も印象的な仕上がりだ。地域にこだわるスターバックスらしさを体現している。ちなみに同デザインで59mlの小さいサイズも展開されている。

■SNS映えも狙える!【コールドカップタンブラーホイップリッドグラデーション 473ml】

「コールドカップタンブラーホイップリッドグラデーション(473ml)」(2000円)は、“フラペチーノ(R)のホイップ”にインスピレーションを受けたというホイップクリーム型のリッド(フタ)が付いた、コールドカップの形状のタンブラー。これでアイスコーヒーやスムージーを飲めば、テンションアップ間違いなし!たっぷり氷を入れてホイップをのせれば、フラペチーノ気分も味わえる。ブルーからオレンジに染まるグラデーションが美しい仕上がりだ。(※冷たいドリンク専用。好きなドリンク1杯を無料で楽しめるチケット付き)

■涼を感じる!【ロゴグラス 296ml】

「ロゴグラス296ml」(1000円)は、コールドカップをイメージした夏にぴったりのグラス。サイレンロゴが施されたシンプルなデザインが特徴で、小ぶりなサイズとなっている。色違いでアクア、アンバーもあるので、コレクションするのもおすすめ。アイスコーヒーをいれて、涼を感じて。

※商品は公式オンラインストアで購入可能

※記事内の価格は特に記載がない場合は税抜き表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となる場合があり、表示価格と異なる場合があります。