『HAWAII FIVE-0』ダニエル・デイ・キム、アジア系版『オーシャンズ11』を製作!?

ハワイを舞台にしたポリス・アクションドラマ『HAWAII FIVE-0』のチン・ホー・ケリー役やミステリードラマ『LOST』のジン・クォン役、そしてメディカルドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』にジャクソン・ハン役で出演するほか製作総指揮も務めていることで知られるダニエル・デイ・キム。彼が以前、米Amazonとファーストルック契約(企画を優先的に見られる契約)を結んだことはお伝えした通りだが、そんな彼の主導のもと、アジア人をメインにした映画が製作されることがこの度明らかになった。米Deadlineが報じている。

Daniel Dae Kim And Randall Park Team For Asian American-Led Heist Film At Amazon Studios August 18, 2020