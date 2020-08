俳優の鈴木伸之と佐野勇斗がダブル主演を務める9月スタートのドラマ『俺たちはあぶなくない〜クールにさぼる刑事たち』(MBSほか)より、主題歌をGOOD ON THE REELとHilcrhymeが担当することが決定。併せて、ポスタービジュアルも解禁された。本作は、コスパ重視な今どき刑事2人の全く“あぶなくない”さぼりライフを描く、クールでスタイリッシュなポリス・コメディー。鈴木演じる「出世刑事」高野心。そして佐野演じる「世渡り刑事」世中渡。2人はあまたの犯罪と立ち向かう過酷な現場に身を置いている…にもかかわらず、定時を超えて働かない。無理はしない。あろうことか捜査もしない。とにかくコスパよくさぼることを常に念頭に置いて、クールにスタイリッシュに毎日を過ごしていく。ポスタービジュアルが写すのは、無線で連絡しながら指を差す高野と、勇ましい表情で先を見据える世中。いかにも刑事らしい一幕ではあるが、2人が乗っているのはおもちゃのパトカー。一見やる気に思えるが、よく見れば捜査には興味がなく、できるだけ現場は行きたくない、危ない橋は渡らない。今までの刑事ドラマとは明らかに一線を画す、ゆるいポリス・コメディーらしいビジュアルとなった。オープニング主題歌「ノーゲーム」はGOOD ON THE REELによる書き下ろし。「逃げたいならば逃げればいい」と、生き抜くためのポジティブなメッセージをハードなサウンドで奏でる。楽曲に合わせた疾走感あふれるオープニング映像も完成した。GOOD ON THE REELの千野隆尋は「戦わずして勝てるなら、それに越したことはない。こんな時代です。無駄に傷つけ合うことなんてない。どうか一人一人が、生きる為の選択を」とコメントしている。Hilcrhymeが提供したエンディング主題歌の楽曲名は「グランシャリオ」」=北斗七星。満天の夜空に浮かぶ星座に、2人の主人公の普遍的な心情をなぞらえたロマンティックなナンバーだ。Hilcrhymeは「僕が住んでいる新潟は日本海がとても綺麗です。そのシーサイドラインを夜、車の屋根を開けて満天の星空の下をドライブしている。そんな情景を思い浮かべてこの曲を書きました」としている。ドラマ『俺たちはあぶなくない〜クールにさぼる刑事たち』は、MBSにて9月17日より毎週木曜24時59分、テレビ神奈川にて同日より毎週木曜23時、チバテレにて9月18日より毎週金曜24時、テレ玉にて9月23日より毎週水曜24時、とちテレにて9月24日より毎週木曜22時25分、群馬テレビにて同日より毎週木曜23時30分放送。