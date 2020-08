鈴木伸之と佐野勇斗がW主演作を務めるMBSドラマ特区「俺たちはあぶなくない〜クールにさぼる刑事たち」のポスタービジュアルが公開された。

本作は、常にコスパを考え昇進試験と署内政治に忙しい高野心(鈴木)と、愛されキャラを生かしつつ転職活動に勤しむ世中渡(佐野)の2人の刑事が主人公。定時を超えて働かず、捜査するフリをしてコスパ良くさぼりまくる彼らが、毎回事件に関わってしまう姿を描く。

公開されたポスタービジュアルでは、刑事なのに捜査をしない、新時代のヒーロー2人の姿が表現されている。無線で連絡しながらシュッと指を差す高野と勇ましい表情で先を見据える世中が乗っているのは、子ども用のおもちゃのパトカー。一見、やる気のようだが、事件現場へ向かう気はまるでない。これまでの刑事ドラマとは一線を画す、ゆるいポリスコメディーの本作らしいビジュアルに仕上がっている。

オープニング主題歌は、バンド GOOD ON THE REEL が書き下ろし。「ノーゲーム」と題された楽曲は「逃げたいならば逃げればいい」と生き抜くためのポジティブなメッセージを GOOD ON THE REEL 史上も最もハードなサウンドで奏でるという。

エンディング主題歌は、Hilcrhymeの楽曲「グランシャリオ」に決定。満天の夜空に浮かぶ星座に、2人の主人公の普遍的な心情をなぞらえたロマンティックなナンバーで、ライブでも盛り上がること必至のアッパーチューンとなっている。

本編では、さぼることにかけては天下一品、刑事らしいことを一切しない高野と世中の2人組と、正義感に溢れ、寝る間を惜しんで捜査する月賀(矢野聖人)と伊喜利(猪野広樹)コンビの対比、そして情報屋・宇和佐(三吉彩花)との関係も気になるところだ。(編集部・梅山富美子)

ドラマ特区「俺たちはあぶなくない 〜クールにさぼる刑事たち」はMBSにて9月17日より毎週木曜24時59〜放送

テレビ神奈川にて9月17日より毎週木曜23時〜放送、チバテレ 9月18日より毎週金曜24時〜放送、テレ玉にて9月23日より毎週水曜24時〜放送、とちテレにて9月24日より毎週木曜22時25分〜放送、群馬テレビにて9月24日より毎週木曜23時30分〜放送

TVer、MBS動画イズム、GYAOにて見逃し配信

TELASA、auスマートパスプレミアム、J:COMオンデマンド、milplusにて見放題独占配信

■GOOD ON THE REEL コメント

僕らにしてはとても珍しい曲調になりました。これも作品に対して作品を書くおもしろいところですね。真っ向勝負がすべてじゃない、常に違う道はあるはず。恐れや不安を盾に、逃げたいなら逃げてもいい。その人間としての本能は、とても大切なものだと思う。その先に光があるなら、戦わずして勝てるなら、それに越したことはない。こんな時代です。無駄に傷つけ合うことなんてない。どうか一人ひとりが、生きるための選択を。

千野隆尋

■Hilcrhymeコメント

僕が住んでいる新潟は日本海がとても綺麗です。そのシーサイドラインを夜、車の屋根を開けて満天の星空の下をドライブしている。そんな情景を思い浮かべてこの曲を書きました。星空に常に輝く北斗七星を自分たちの“標”として、これからもずっと一緒に見よう、という曲です。疾走感を第一に考えたトラックなのでぜひドライブのときなどに聴いてみてください。